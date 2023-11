MARCO ANTENUCCI A TUTTO CAMPO

A margine della seduta consigliare, tenutasi il giorno 24 novembre, desidero sottolineare i punti salienti di recente deliberazione.

Si è preso atto della scelta del collega consigliere Michele D’Alberto, di sospendersi dal gruppo consigliare “Officina Cupello” per meglio valutare le dinamiche politiche in atto rispetto all’alternativa all’attuale maggioranza, al fine di individuare la sua collocazione all’interno del Consiglio Comunale. Sia io che l’amico Michele, abbiamo sempre sostenuto e fatto una politica costruttiva nell’interesse della nostra comunità, vedendo l’avversario politico non un nemico ma una persona con la quale dialogare e trovare dei punti di incontro. Noi siamo contro la politica del rancore, dell’odio, della vendetta, del discredito e dell’offesa alle persone.

Gli altri punti all’ordine del giorno che mi hanno interessato e ho discusso con passione sono:

In primis: il tema sull’adesione alla Centrale Unica di Committenza (ovvero il soggetto amministrativo a cui, per norma, il comune affida il compito di gestire le procedure di gara). Certamente abbiamo perso una grande occasione, per mancanza di lungimiranza delle varie amministrazioni che si sono avvicendate negli ultimi anni, per non aver costituito e formato tale strumento all’interno del nostro comune. Strumento che avrebbe garantito di certo una crescita economica ed occupazionale della nostra cittadina. Inoltre, ho sottolineato l’importanza di rafforzare i rapporti con la precedente adesione alla C.U.C. di San Salvo in quanto affine per territorio, per vicinanza, per rapporti socio/economici e culturali alla nostra comunità, fermamente contrario a spostare l’interesse su territori a noi distanti e concorrenti.

Uno degli ultimi punti meritevoli di attenzione è la mozione presentata dalle minoranze che poneva all’ordine del giorno la votazione sulla richiesta di dichiarazione di dissesto economico dell’ente. In merito ho sostenuto tale mozione in quanto evidenzia le numerose criticità gestionali dell’ente, da parte di questa maggioranza, e come provocazione e monito per una corretta gestione del denaro pubblico. Non smetterò di impegnarmi, come ho sempre fatto, pensando sempre al bene dei miei concittadini, tenendo l’occhio vigile sulle esigenze della nostra comunità.