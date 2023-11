Lions Club San Salvo e i ragazzi dell'Omnicomprensivo 1 contro la violenza sulle donne

Una rappresentanza studentesca dell’Istituto Omnicomprensivo “R. Mattioli - S. D’Acquisto” in collaborazione con il Lions Club San Salvo e l'amministrazione comunale hanno commemorato la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sara Taraborrelli e Giulia D'Alò hanno riassunto lo stato d'animo degli studenti: "Siamo chiamati a riflettere su una tragica realtà che ha colpito la nostra comunità: la morte di Giulia Cecchettin. La sua vita è stata spezzata da un atto violento che ci fa comprendere quanto sia urgente e cruciale il nostro impegno nella lotta contro la violenza sulle donne. In questo momento ci mostriamo solidali a tutte le donne che come Giulia hanno subito o subiscono violenze. Il caso di Giulia è stato il movente che ha concentrato l’attenzione di tutta Italia su un’importante tematica che non può essere ignorata.

Proprio per questo i Lions Club, guidata dal Presidente di San Salvo Romina Palombo, in collaborazione con la nostra Preside Annarosa Costantini ha deciso di apporre un cartello all’entrata della nostra scuola. La scuola è infatti un luogo in cui crescono idee, conoscenze e, soprattutto, valori fondamentali. L'installazione di questo cartello è un atto simbolico, ma significativo verso la costruzione di una comunità che promuove il rispetto, l'uguaglianza e la sicurezza per tutti. É un impegno tangibile da parte di ciascuno di noi per creare un ambiente in cui ogni donna si senta al sicuro, rispettata e libera di perseguire i propri sogni. Simboleggia speranza e impegno per il futuro. Che la perdita di Giulia ci spinga a lavorare con maggiore determinazione affinché nessun'altra vita venga spezzata a causa della violenza di genere. Questo cartello è un promemoria quotidiano del nostro impegno. Ogni volta che lo vedremo, ricorderemo che siamo uniti nella lotta contro la violenza sulle donne. Insieme possiamo costruire un futuro in cui ciascun individuo, indipendentemente dal genere, possa vivere senza paura e con la piena realizzazione del proprio potenziale".