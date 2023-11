Tradizionale appuntamento nella prima domenica d’Avvento con la raccolta alimentare della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone impegnata nella parrocchia di Santa Maria Maggiore in Vasto con l’iniziativa di “Aiutaci ad aiutare” a sostegno delle famiglie più bisognose.

«Chiediamo alla nostra comunità e a tutti i gruppi parrocchiali e a quanti frequentano le cerimonie liturgiche nella chiesa di Santa Maria Maggiore a lasciarsi coinvolgere dalla nostra iniziativa “Aiutaci ad aiutare”. Chiediamo a tutti un gesto di solidarietà in un tempo che continua a essere sempre più difficile per le famiglie». Ad affermarlo il direttivo della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone nell’annunciare che sabato 2 e domenica 3 dicembre ci sarà nella parrocchia di Santa Maria Maggiore l’appuntamento “Aiutaci ad aiutare”.

E’ l’occasione giusta per compiere un gesto concreto d’amore e di fraternità verso chi ha meno ed è in difficoltà. Nel corso delle sante messe di sabato 2 (ore 18.00) e domenica 3 (ore 7.30 – 10.15 – 18.00) all’ingresso della chiesa sarà collocato un banchetto dove consegnare prodotti a lunga conservazione (alimenti per l’infanzia, pelati, legumi, tonno, riso, olio, latte, biscotti, pasta e carne in scatola) oppure un’offerta in denaro. Le somme in denaro e i prodotti alimentari raccolti saranno distribuiti dagli stessi confratelli secondo le necessità che saranno segnalate dal parroco don Domenico Spagnoli.





