Il calendario delle feste natalizie 2023 prende il via il 1° dicembre, con iniziative e spettacoli dedicati a grandi e piccini. Come già accaduto per gli eventi estivi, anche in occasione del calendario natalizio le Associazioni, le Scuole e i Comitati Spontanei hanno risposto in modo entusiastico, proponendo iniziative destinate a tutte le età, a cui va il mio ringraziamento.