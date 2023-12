Concerto di flauto di Roberto De Grandis al Parlamento europeo a Bruxelles

Il noto maestro flautista lancianese Roberto De Grandis, presidente dell' ISTITUZIONE CIVICA "FEDELE FENAROLI"DI LANCIANO, è stato invitato, grazie a Maurizio Pozzolini. nella sala grande del Parlamento europeo di Bruxelles il 27 novembre scorso per una CONFERENZA con PRASSI ESECUTIVA DI ALCUNI BRANI DI MUSICA PER FLAUTO SOLO:

J.S. BACH partita in lam, G.P.TELEMANN fantasie, CL. DEBUSSY sirinx, L. BERIO sequenza, F. DONATONI nidi, E. VARE'SE densità 21.5



Molti gli apprezzamenti ricevuti nel Parlamento europeo, tanto che l' invito sarà esteso per una ulteriore performance al Parlamento di Strasburgo.