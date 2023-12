IL NATALE A SAN SALVO

Presentato questa mattina nell’aula consiliare dal sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis il calendario delle manifestazioni natalizie. Un contenitore pieno di eventi confezionato dagli Assessorati alla Cultura e Commercio che abbraccerà il periodo compreso dal 3 dicembre al 7 gennaio 2024 per rendere più attraente e da richiamo la città in uno dei periodi più magici dell’anno.

“Sarà un Natale speciale per tutta la comunità, con l’augurio di vivere questo tempo in maniera più coinvolgente, condivisa e leggera – ha esordito il sindaco – Abbiamo bisogno di riscoprire la magia del Natale e le nostre tradizioni, con il calore della famiglia, con eventi di socialità e spazi aggregativi che saranno allestiti in diversi luoghi della città”. L’invito del sindaco De Nicolis alla comunità sansalvese è a uscire da casa per socializzare grazie agli eventi itineranti e alle opportunità culturali che coinvolgeranno tutte le fasce di età. Luminarie, pista di ghiaccio per i più piccoli in centro, installazioni in 3D in villa comunale, e nel centro cittadino la comparsa di casette di legno per i mercatini con la vendita di prodotti locali per una San Salvo addobbata a festa anche grazie al lavoro delle uncinettine della Pro Loco e al contributo delle associazioni cittadine.

L’assessore al Commercio Carla Esposito ha esposto alcuni degli appuntamenti in calendario predisposti dal suo settore. Si comincia il 3 dicembre con i mercatini di Natale della Pro Loco con L’arte del saper fare e il 10 dicembre grande fiera natalizia della Confcommercio che interesserà via Istonia e via Duca degli Abruzzi. Diversi gli eventi riservati ai bambini con la magia del Natale che arriva dall’alto con due trampolieri in costumi tematici, Babbo Natale in carrozza con cavallo e Elfi, il mago Peppe, il teatro dei burattini, la parata di mascotte Disney e cartoon, la principessa Elsa nella sfera e il folletto Rubapacchetto con lo spettacolo di giocoleria comica, l’appuntamento con le bolle di sapone.

Molto attesi gli appuntamenti con il carillon vivente con il pluripremiato spettacolo del pianoforte itinerante con ballerina e il pianoforte gigante che si suona con i piedi senza dimenticare l’arrivo della Befana e l’estrazione della lotteria con concerto finale natalizio della Corale Città di San Salvo del maestro Angelo Tristani. La presidente della Pro Loco Maria Sabatini ha annunciato l’apertura della Casa di Babbo Natale nel centro cittadino con la consegnadall’8 al 16 dicembre dei bambini che potranno lasciare la propria letterina a Babbo Natale nei pressi del museo della Balduzzi e dal 17 al 23 dicembre potranno ritirare i loro i regali nella Casa di Babbo Natale ed edizione serale della quarta edizione della Tombola umana con delle importanti novità venerdì 5 gennaio alle ore 20:30 nella palestra di via Verdi.

Non mancherà l’invito alla solidarietà con la vendita in piazza Papa Giovanni XXII dei panettoni a favore Angsa Abruzzo onlus dall’8 al 10 dicembre e venerdì 5 gennaio con Swap party con il riciclo di abiti e altri articoli attraverso uno scambio gratuito in Piazza San Vitale organizzata da Very Mary Vintage & Associazione Radio Cassù, i canti di Natale e la pesca di beneficenza dell’Associazione Dum-Tek e l’istituto comprensivo “Gianni Rodari”

Mostra del quadro realizzato dalla classe quinta dell’Istituto omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto” coordinati dall’insegnante Massimo Greco, selezionato da una società di Palermo che si occupa di arte reputato all’altezza tanto da essere esposto in una biennale di Miami. Il 9 dicembre la bellezza della musica con il concerto di Natale per archi, pianoforte e voce a lume di candela , nella sala Balduzzi la mostra dell’associazione Lory a Colori per presentare i lavori svolti dai loro laboratori, ventotto scatti fotografici dedicati al Fuoco di San Tommaso dei fotoamatori per raccontare una delle tradizioni più sentite di San Salvo grazie al contributo di Simone Colameo, Antonino Vicoli, Marco Granata, Egidio Scardapane, Nicola Palma Ucci, Francesco Cirillo e Giuseppe Di Paolo.

Nel museo civico si farà il punto dell’archeologia a San Sal Salvo anche alla luce dell’incontro a Paestum. Il 17 dicembre il concerto della corale San Salvo in canto, il 20 dicembre la grande tradizione con il fuoco di San Tommaso “con la rievocazione storica con l’accensione del fuoco che mi auguro possa diventare la notte del fuoco come richiamo culturale e turistico di San Salvo – ha spiegato il consigliere Travaglini –che si arricchisce del concerto del quintetto di Tony Esposito con il supporto della Pro Loco”. Ed ancora l’estrazione di un viaggio a Barcellona, lo spettacolo con le bolle giganti e di giocoleria e il concerto di Natale con l’orchestra Musica in…crescendo.

Il calendario natalizio prevede anche una settimana dedicata alla cultura con i libri, il teatro e letteratura con reading e storytelling a cura di Giacomo Moscato con gli ottocento anni del presente di san Francesco per un messaggio di pace quanto mai importanti in questo tempo di guerra, senza dimenticare la lettura con Laura D’Angelo e Antonella Iammarino. Il 30 dicembre lo spettacolo con Nadia Rinaldi “Senza santi in paradiso” e il teatro dialettale con “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo a cura della Compagnia Teatrale Fresana.

Infine una settimana di formazione musicale concerto conclusivo del corso di formazione per direttori d’orchestra tenuto dal maestro Simone Genuini a cura dell’Associazione culturale “Musica in…crescendo”.

DOMENICA 3 DICEMBRE 2023

Mercatino di Natale “L’ARTE DEL SAPER FARE”

Piazza Papa Giovanni XXIII - dalle ore 16:00

Organizzazione: Pro Loco San Salvo

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2023

Mostra “THE ESCAPE – L’ULTIMA OPERA” (Premio Maestri a Miami)

Sala Leone Balduzzi – Porta della Terra - ore 17:00

Organizzazione: Scuola primaria “Melvin Jones”, Insegnante Massimo Greco

8/9/10 DICEMBRE 2023

RACCOLTA FONDI – Vendita panettoni

Piazza Papa Giovanni XXIII – 09:30/13:00 – 16:00/20:00

Organizzazione: Angsa Abruzzo onlus

DA VENERDÌ 8 A SABATO 23 DICEMBRE 2023

”LA CASA DI BABBO NATALE” - Dall’8 al 16 dicembre i bambini potranno lasciare la propria letterina a Babbo Natale che dal 17 al 23 dicembre consegnerà loro i regali.

C.so Umberto I - dalle ore 16.30 alle ore 19.00

in collaborazione con Pro Loco San Salvo

VENERDÌ 8 DICEMBRE 2023

Mercatino di Natale “L’ARTE DEL SAPER FARE”

Piazza Papa Giovanni XXIII - dalle ore 16:00

Organizzazione: Pro Loco San Salvo

“LA MAGIA DEL NATALE ARRIVA DALL’ALTO” con due Trampolieri in costumi tematici

Spettacolo itinerante per le vie del centro - ore 17:30

Organizzazione: Muzak Eventi GlamSrls

INTERNATIONAL STRING QUARTET - Concerto di Natale per archi, pianoforte e voce a lume di candela

Chiesa di San Giuseppe - ore 19:00

Organizzazione: Comune di San Salvo

SABATO 9 DICEMBRE 2023

Mercatino di Natale “L’ARTE DEL SAPER FARE”

Piazza Papa Giovanni XXIII - dalle ore 16:00

Organizzazione: Pro Loco San Salvo

I CARTONI ANIMALI LIVE con le più belle canzoni dei cartoons

Villa comunale - ore 17:30

Organizzazione: Muzak Eventi GlamSrls

DOMENICA 10 DICEMBRE 2023

Fiera di Natale “AMBULANTI IN CITTA’”

Via Istonia/Via Duca degli Abruzzi - dalle ore 08:00 alle 21:00

Organizzazione: Confcommercio Chieti

Mercatino di Natale “L’ARTE DEL SAPER FARE”

Strada Istonia - dalle ore 08:00 alle 21:00

Organizzazione: Pro Loco San Salvo

MAGO PEPPE SHOW

Via Roma - ore 17:00

Organizzazione: Muzak Eventi GlamSrls

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2023

Mostra espositiva LAVORI DI UNCINETTO, PIROGRAFIA, CUCITO

Sala Leone Balduzzi – Porta della Terra – ore 15:00/20:00

Organizzazione: Associazione Lory a colori

VENERDÌ 15 DICEMBRE 2023

Mostra espositiva LAVORI DI UNCINETTO, PIROGRAFIA, CUCITO

Sala Leone Balduzzi – Porta della Terra – ore 15:00/20:00

Organizzazione: Associazione Lory a colori

SABATO 16 DICEMBRE 2023

TEATRO DEI BURATTINI

Piazza San Vitale – Spettacoli ore 11.30/16:00/17:30

in collaborazione con Pro Loco San Salvo

In caso di pioggia l’evento si terrà presso la palestra in Via De Vito

Mercatino di Natale “L’ARTE DEL SAPER FARE”

Piazza San Vitale - dalle ore 16:00

Organizzazione: Pro Loco San Salvo

Inaugurazione mostra fotografica “IL FUOCO DI SAN TOMMASO NEGLI ANNI”

Sala Leone Balduzzi – Porta della Terra - ore 17:30

Organizzazione: Collettivo fotografi amatoriali San Salvo

PARATA DI MASCOTTE DISNEY E CARTOON

Evento itinerante per le vie del centro - ore 17:30

Organizzazione: Muzak Eventi GlamSrls

“STORIA E MUSICA AL QUADRILATERO” - Brindisi all’anno che verrà

Museo Civico “Porta della Terra” – ore 20:00

Organizzazione: Comune di San Salvo/Parsifal Società Cooperativa

TACCHI E CICCIA

Palestra comunale di via Verdi – ore 21:00

Organizzazione: Associazione ASD Aquilotti San Salvo

DOMENICA 17 DICEMBRE 2023

Mercatino di Natale “L’ARTE DEL SAPER FARE”

Piazza San Vitale - dalle ore 16:00

Organizzazione: Pro Loco San Salvo

ELSA LA REGINA DEI GHIACCI & IL FOLLETTO RUBAPACCHETTO, Spettacolo con la principessa Elsa nella sfera, a seguire spettacolo di giocoleria comica

Via Roma – ore 17:00

Organizzazione: Muzak Eventi GlamSrls

Concerto natalizio CORO SAN SALVO IN…CANTO

Chiesa San Giuseppe – ore 19:00

Organizzazione: Comune di San Salvo

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023

CANTI NATALIZI E PESCA DI BENEFICENZA

Zona pedonale centro storico – ore 16:00/19:30

Organizzazione: Associazione Dum-Tek/Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”

MERCOLEDI 20 DICEMBRE 2023

DONO DEL PRESEPE a cura di Francesco Rana - XII Edizione

Sala Consiliare – ore 12:00

“IL FUOCO DI SAN TOMMASO” (Lu Foche de SandeTumuässe) – Accensione e rievocazione storica

Piazza San Vitale e Centro storico – dalle ore 17:30

a seguire

TONY ESPOSITO QUINTET

Piazza San Vitale – ore 20:00

Organizzazione: Associazione Culturale Eleomai

Special event “IL CARILLON VIVENTE” con il pluripremiato spettacolo del pianoforte itinerante con ballerina in giro per le vie del centro

Centro storico – dalle ore 18:30

Organizzazione: Muzak Eventi GlamSrls

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2023

DANCING PIANO SHOW CHRISTMAS EDITION - Il pianoforte gigante che si suona con i piedi

Piazza San Vitale – ore 16:00

Organizzazione: Ellegi promozione e spettacoli

VENERDÌ 22 DICEMBRE 2023

BUBBLE SHOW - Spettacolo di bolle di sapone giganti e spettacolo di giocoleria

Piazza San Vitale - ore 16:00

Organizzazione: Muzak Eventi GlamSrls

ELPYSAX AT CHRISTMAS TIME

Centro storico – ore 17:00

Organizzazione: Associazione Culturale TercerEmpleo

FESTA DEL CENTRO CULTURALE

Centro Culturale “Aldo Moro” – ore 15:00

CONCERTO AUGURI DI NATALE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “MUSICA IN…CRESCENDO”

Centro Culturale “Aldo Moro” – ore 18:30

SABATO 23 DICEMBRE 2023

LA CARROZZA DI BABBO NATALE – Babbo Natale in carrozza con cavallo e Elfi

Evento Itinerante – ore 17:00

Organizzazione: Muzak Eventi GlamSrls in collaborazione con Circolo Ippico sansalvese

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE 2023

Special event “LA NOTTE DI SANTA CLAUS”

Villa comunale - Dalle ore 17:00

Organizzazione: Muzak Event GlamSrls

Letteratura & Teatro “PARADISO” da Dante Alighieri – Reading e Storytelling a cura di Giacomo Moscato

Sala Leone Balduzzi – Porta della Terra – ore 21:00

Organizzazione: Associazione Teatrale “Ridi Pagliaccio” Aps

VENERDÌ 29 DICEMBRE 2023

Letteratura & Teatro “LEZIONI AMERICANE” di Italo Calvino – Conferenza emozionale a cura di Giacomo Moscato

Sala Leone Balduzzi – Porta della Terra – ore 21:00

Organizzazione: Associazione Teatrale “Ridi Pagliaccio” Aps

SABATO 30 DICEMBRE 2023

Special Event “SILENT CHRISTMAS PARTY” - Discoteca silenziosa

Piazza San Vitale – dalle ore 17:00

in collaborazione con Pro Loco San Salvo

In caso di pioggia l’evento si terrà presso la palestra in Via De Vito

Presentazione libro di poesie “POESIA DELL’ASSENZA” di Laura D’Angelo Ed. Il Convivio – Dialoga con l’autrice Antonella Iammarino

Sala Leone Balduzzi – Porta della Terra – ore 17:00

Organizzazione: Comune di San Salvo

Spettacolo teatrale “SENZA SANTI IN PARADISO” con NADIA RINALDI, regia di Claudio Insegno

Sala Teatro Centro Culturale “Aldo Moro” – ore 21:00

Organizzazione: Golia Srl

MARTEDÌ 2 GENNAIO 2024

Spettacolo teatrale

“DITEGLI SEMPRE DI SÌ” di Eduardo De Filippo

Sala Teatro Centro Culturale “Aldo Moro” – ore 21:00

Organizzazione: Compagnia Teatrale Fresana

GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2024

Presentazione del libro “UNA SETTIMANA IN ABRUZZO” di Ugo Ojetti – Collana editoriale “Comete Scie d’Abruzzo” - Ianieri Edizioni

Sala Leone Balduzzi – Porta della Terra – ore 17:00

Organizzazione: Comune di San Salvo

VENERDÌ 5 GENNAIO2024

SWAP PARTY Edizione natalizia – Riciclo di abiti e altri articoli attraverso uno scambio gratuito

Piazza San Vitale – dalle ore 18:00

Organizzazione: VeryMary Vintage & Associazione Radio Cassù

CONCERTO CONCLUSIVO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI D’ORCHESTRA TENUTO DAL MAESTRO SIMONE GENUINI

Chiesa di San Giuseppe – ore 19:00

Organizzazione: Associazione Culturale “Musica in…crescendo”

“TOMBOLA UMANA” IV edizione

Palestra comunale di via Verdi – dalle ore 20:30

in collaborazione con Pro Loco San Salvo

SABATO 6 GENNAIO 2024

LOTTERIA DELLA BEFANA

Centro Commerciale Insieme – ore 16:00/20:00

Organizzazione: Protezione Civile Arcobaleno

ARRIVA LA BEFANA

Evento itinerante lungo le vie del centro – ore 16:30

Organizzazione: Muzak Eventi GlamSrls

CONCERTO DI NATALE CORALE CITTA’ DI SAN SALVO - Direzione artistica Angelo Tristani

Chiesa di San Giuseppe – ore 19:00

Organizzazione: Corale Città di San Salvo

DOMENICA 7 GENNAIO 2024

IL MAGICO MONDO DEI BURATTINI

Sala Leone Balduzzi – Porta della Terra – ore 16:30

Concerto natalizio CORO SAN SALVO IN…CANTO

Chiesa della Risurrezione Nostro Signore Gesù Cristo – Ore 19:00

Organizzazione: Comune di San Salvo

Apertura Museo Civico “Porta della Terra” Corso Umberto I nei giorni 2-9-16-20-23-30 dicembre 2023 dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Per info: Tel. 0873/340222

Durante le Festività Natalizie è prevista l’installazione di una pista di pattinaggio sughiaccio in Piazza Papa Giovanni XXIII.