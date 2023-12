IL NATALE A VASTO: PRESEPE VIVENTE, PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO, MUSICA E SPETTACOLI

Questa mattina il sindaco di Vasto Francesco Menna insieme agli assessori Licia Fioravante, Paola Cianci e Carlo Della Penna ha presentato il calendario delle manifestazioni natalizie.

“Gli eventi partiranno nel centro storico l’otto dicembre con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la Carovana di Babbo Natale, il mercatino Il Villaggio di Natale. Gli appuntamenti proseguiranno nei giorni successivi con il Coro Gospel, Christmas band, Presepe vivente e tante iniziative - ha sottolineato il sindaco Francesco Menna - organizzate con l’obiettivo di coinvolgere adulti e bambini”.

“Il calendario che presentiamo è frutto di un grande lavoro di sinergia. Affrontiamo un periodo storico particolare e abbiamo cercato di limitare i costi assicurando tuttavia delle manifestazioni. Fino al sette gennaio sono in programma tanti eventi: Jack’Oneill il battesimo della sella in Piazza Rossetti, Babbo Natale in Vespa - ha detto l’assessore al Turismo Licia Fioravante - la Befana vien dal mare, Christmas band, Truccabimbi- Asperger Abruzzo e tanto altro”.

L’assessore alle Politiche giovanili Paola Cianci ha ricordato che il 22 dicembre è in programma alla Villa comunale La notte di Santa Claus Guardiani dell’oca. Spettacolo itinerante con nove artisti di strada che faranno rivivere in chiave fiabesca Santa Claus, evento che conquisterà tanti bambini.

“Il 28 dicembre alla Pinacoteca di Palazzo d’Avalos - ha aggiunto Paola Cianci - il concerto pianistico del Maestro Giusto Di Lallo”.

L’assessore Carlo Della Penna ha ricordato che in occasione delle festività natalizie saranno allestite le luminarie anche nel quartiere San Paolo.