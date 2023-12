Con AttivaMENTE al parco di Roma Valmontone "MagicLand"

AttivaMENTE APS a San Salvo propone, nel periodo antecedente al Natale, precisamente nel giorno 16 Dicembre 2023, una gita al parco di Roma Valmontone "MagicLand" che in questo frangente diventerà "Magic Christmas" ovvero ospiterà la casa di Babbo Natale, con lui in persona per consegna delle letterine e incontro con i bambini, spettacoli natalizi, mercatini e tanto altro dedicato al Natale. Il tutto avrà come contorno tutte le attrazioni e giostre per ragazzi e genitori, in modo da accontentare diverse età, senza fare rimanere deluso nessuno. Insomma sara' una giornata all'insegna del Natale e di tutti i suoi magici e importanti significati, senza scordarsi del brivido e del divertimento. Sarà possibile prenotarla sul numero 3272135688.

AttivaMENTE inoltre, nel mese di Dicembre, attiverà una serie di laboratori "solidali cioè aperti a tutti" ai quali si potrà accedere sempre attraverso il numero poc'anzi indicato. Ogni esperienza, ogni laboratorio comporta una nuova situazione nella quale misurarsi e perché no, nella quale tornare a sognare facendosi trasportare da magiche emozioni.