LA GIUNTA NON CONCEDE IL PATROCINIO PER "RIACCENDERE LE VETRINE"

OSVALDO MENNA HA SCRITTO AI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA, DEFINENDOSI “SBALORDITO”, PER LA NON CONCESSIONE DEL PATROCINIO ALL' INIZIATIVA “RIACCENDERE LE VETRINE DEL NOSTRO VECCHIO CENTRO” PROPOSTA DAL COMITATO CIVICO.

PUBBLICHIAMO LE DUE LETTERE A SUA FIRMA: LA PRIMA AUTOGRAFA INVIATA AL SINDACO, CONTENENTE LA RICHESTA, E LA SECONDA INVIATA AI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA, CON LA CHIOSA FINALE IN CUI SI DICE "GRATO AI QUEI CONSIGLIERI CHE VOLESSERO ESPRIMERE UN PROPRIO PARERE IN PROPOSITO".

MA CONOSCENDO LA MAGGIORANZA E' PROBABILE CHE NESSUNO OSERA' CRITICARE LA GIUNTA COMUNALE…TRANNE UNO/DUE CHE L'HANNO GIA' FATTO E CHE , PERO', SEMBRANO ISOLATI DAL RESTO DEI SUPPORTER: VEDREMO