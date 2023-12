Tutto pronto per l’Open Day al Comprensivo Spataro Paolucci

Se vuoi conoscere meglio l’Istituto Comprensivo 1 Spataro Paolucci di Vasto ti aspettiamo Sabato 16 dicembre in questi orari:

nella scuola dell’Infanzia l’appuntamento è alle ore 10,

per la scuola primaria alle ore 11, in entrambi i casi nella scuola Spataro.

Alle ore 12 invece ci sarà l’appuntamento per la scuola secondaria di primo grado Paolucci, nel Plesso “S. Maria del Sabato Santo”.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Eufrasia Fonzo, con i docenti sarà a disposizione per illustrare le caratteristiche dei tre ordini di scuola e far conoscere l’offerta formativa delle scuole alle famiglie che iscriveranno i propri figli all’infanzia, alla primaria o alla secondaria di primo grado, per l'anno scolastico 2023/2024.

“L’Open Day di Sabato 16 dicembre,” commenta il dirigente scolastico, “per noi del Comprensivo 1, sarò un momento di reciproca conoscenza in cui studenti, docenti e genitori hanno l’opportunità di incontrarsi per partecipare alla vita della scuola ed alle attività formative volte ad aiutare gli studenti a scoprire il proprio potenziale. Vi aspettiamo numerosi all’IC1 Vasto, dove inizia il Futuro!”

E’ previsto un nuovo open day del Comprensivo 1 Spataro Paolucci Giovedì 11 gennaio, alle ore 16 per l’Infanzia, alle ore 17 per la Primaria e alle ore 15 per la Secondaria di Primo Grado.

https://www.ic1vasto.edu.it