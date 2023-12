IL 9 E 10 DICEMBRE AL MERCATO S. CHIARA TORNA WINE & FOOD FESTIVAL

Sabato 9 e domenica 10 dicembre nella suggestiva cornice del mercato Santa Chiara di Vasto è in programma un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgerà numerose cantine del territorio e diverse aree dedicate al cibo che assicureranno due giorni di divertimento.

L’iniziativa prenderà il via il 9 dicembre alle ore 17:00. Dopo i saluti del sindaco Francesco Menna e degli assessori Anna Bosco e Licia Fioravante interverranno il Presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever, gli assessori regionali Emanuele Imprudente e Daniele D’Amario.

L’evento è promosso e organizzato dal Comune di Vasto insieme a CIA, DMC, GAL Costa dei Trabocchi, Legambiente Abruzzo, Città del vino Abruzzo, Confesercenti, Associazione Italiana Sommelier e Camera di Commercio Chieti-Pescara. Insieme ai laboratori del gusto a cura dell’Associazione Italiana Sommelier è previsto alle ore 18:00 un Convegno dedicato al turismo enogastronomico nella Costa dei Trabocchi. Minigruppi da 5 a dieci persone avranno la possibilità di conoscere i produttori presenti attraverso un itinerario guidato e degustare i vini delle cantine partecipanti all’iniziativa, insieme ai prodotti tipici della tradizione locale. La musica sarà la protagonista delle due serate, con Piccola Orchestra Underground e Elpidio Tornese.

“Un appuntamento che abbiamo voluto riproporre dopo il plauso ottenuto lo scorso anno - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - che in due giorni ha registrato circa cinquemila presenze in occasione delle festività. Strutture come il mercato Santa Chiara ben si prestano a manifestazioni di questo genere. Un posto che si propone non solo di essere luogo di acquisto, ma anche punto di socializzazione e incontro”.

“Creatività, saperi tradizionali, legame con il territorio, artigianalità sono scelte premianti per il comparto turistico, che intendo valorizzare e promuovere. Per questo abbiamo coinvolto le eccellenze del vino e del cibo locale, - ha aggiunto l’assessore al Turismo Licia Fioravante - perché con loro vogliamo raccontare il nostro territorio. Ringrazio tutti gli operatori che prenderanno parte al Festival e contribuiranno a realizzarlo”.

“Il mercato Santa Chiara ancora una volta avrà la funzione di grande contenitore sociale culturale e commerciale. Wine &Food Festival è un importante evento che riesce a promuovere la cultura del vino e delle produzioni locali - ha concluso l’assessore al Commercio Anna Bosco - in cui si alternano tradizione e contemporaneità”.

PROGRAMMA

9 dicembre

17:00 - Saluti

Francesco Menna (sindaco di Vasto e Pres. Provincia di Chieti), Licia Fioravante (Vice Sindaco di Vasto), Anna Bosco (Ass. al Commercio), Gennaro Strever (Camera di Commercio Chieti Pescara), Emanuele Imprudente (Vicepresidente Regione Abruzzo) Daniele D'Amario (Ass. al Turismo Regione Abruzzo

18:00 - Convegno "Il turismo enogastronomico nella Costa dei Trabocchi"

Angela Di Lello (Pres. AlS Abruzzo), Nicola Sichetti (Pres. Cia Abruzzo), Lido Legnini (Direttore reg. Confesercenti), Carlo Ricci (Direttore GAL Costa del Trabocchi), Alfonso Di Fonzo (Pres. Polo Inoltra), Gianluca Casciato (Vicepres. Legambiente Abruzzo), Giuseppe Di Marco (Pres. della DMC Costa dei Trabocchi)

Laboratori del gusto a cura dell'Associazione Italiana Sommelier:

19:00 - Salotto del vino - "Enogastronomia: l'eccellenza sulle nostre tavole"

Talk di approfondimento con i produttori e i Sommelier AIS

Ore 19:00 - 20:00

20:00 - WineTour "In giro con il Sommelier"

Itinerario guidato per conoscere i produttori presenti e degustare i loro prodotti in compagnia di un sommelier. Minigruppi da 5-10 persone.

Orari di inizio: 20:00 e 21:00 (2 appuntamenti)

Costo: 5 token - Durata tour: 30 minuti.

Info e prenotazioni 333 8229476 (Francesca)

21:00 - Intrattenimento musicale: Piccola Orchestra Underground

10 dicembre

Laboratori del gusto a cura dell'Associazione Italiana Sommelier:

Ore 17:30 - "I segreti dell'abbinamento perfetto"

Tre laboratori tematici condotti dai Sommelier in compagnia dei produttori.

Costo: 5 token - Durata laboratori 30 minuti.

"Vino, miele e formaggio: antichi sapori e nuovi abbinamenti"

Ore 17:30 - Salotto del vino

"Olio evo: quel tocco in più per i nostri abbinamenti"

Ore 18:30 - Salotto del vino

"Panificati e bollicine: la magia in un calice"

Ore 19:30 - Salotto del vino

Ore 20:00 - WineTour "In giro con il Sommelier"

Itinerario guidato per conoscere i produttori presenti e degustare i loro prodotti in compagnia di un sommelier.

Minigruppi da 5-10 persone. Orari di inizio: 20:00 e 21:00 (2 appuntamenti).

Costo: 5 token - Durata tour: 30 minuti.

Info e prenotazioni 333 8229476 (Francesca)

Ore 21:00 - Intrattenimento musicale: Elpidio Tornese al Sax