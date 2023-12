Puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno potremo ascoltare una nuova canzone scritta, cantata e arrangiata da Auro Zelli. AVESSI AVUTO TE, questo è il titolo, un regalo speciale in una veste inaspettata per festeggiare, come ormai consuetudine, il compleanno del cantautore. Autore eclettico, poliedrico, che ormai da più di trentacinque anni ha dato vita ad un percorso straordinario musicale, rappresenta e si manifesta nelle diverse sfumature artistiche, opportunità che la biografia stessa racconta precisamente [http://www.aurozelli.com/introduzione.html].

Avessi avuto te, è frutto di una vera e propria ispirazione unica e inaspettata, un incastro perfetto che fotografa alcuni momenti vissuti nel passato, riuscendo così a donare una sfumatura malinconica rivestita da un arrangiamento pop-rock e che è in grado di toccare le corde più profonde dell’anima. Con questa canzone Auro affronta intensamente i ricordi, alcuni vissuti visceralmente e altri che non si ha avuto il coraggio di vivere per poter essere raccontati, e che quindi si possono solo idealizzare. Profonda e carica di sentimenti, Avessi avuto te è un inedito che, sin dal primo momento, rappresenta una presa di coscienza che spinge a custodire tutte quelle emozioni, positive e negative, che nonostante tutto caratterizzano ognuno di noi, gli ostacoli superati, i sentimenti, le scelte.

Le chitarre sono di Nicola Zinni, vocalist: Asia Vicoli, Kevin Zingarelli, Aurora Di Risio, Sara Marini, Dora Minicucci, e l’allieva di Auro rivelazione della recente edizione di The Voice Kids: Emma Buscaglia. I protagonisti del nuovo videoclip prodotto e curato da Kesia Production sono: Giulia Baiocco, Sara Xhaja, Carlo Silvestri, Gian Maria Ausanio, Prof.ssa Orsolina Colonna, Prof. Nino Di Pietro, hanno inoltre partecipato: Alestiana Pacilli, Rebecca Andreoli, Ludovica Cialone, Nicole Greco, Mario La Verghetta, Luca Petrucci, Giorgia Villani, Vincenzo Ricciardi, Letizia Nanni, Emanuela Bozzelli, Francesco Ricciardi, Alisa Fiore, Federica Ianiello, Arianna Giuliano, Federica De Sanctis, Maria Chiara Fioriti, Giulia Antenucci, Lorenzo Guerrieri, Francesca Suriano. MakeUp Artist: Lia Capitale, Assistente: Noemi De Felice.

Un grazie speciale alla Dirigente Scolastica Maria Grazia Angelini del Polo Liceale Statale - Liceo Scientifico - delle Scienze Applicate e Musicale “R.Mattioli” di Vasto, per la preziosa disponibilità e all’Assessore all’Istruzione Anna Bosco della Città del Vasto, Ottica Desiato e Cosmo Gomme.

L’inedito può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali.