Ultimi giorni per aderire al corso gratuito per aspiranti volontari di Protezione Civile organizzato a San Salvo dall’ODV Arcobaleno in vista della campagna di iscrizione 2024. Per questo motivo nella giornata di domenica 10 dicembre i volontari della Protezione Civile Arcobaleno saranno presenti nei pressi della villa comunale di San Salvo per fornire agli interessati tutte le informazioni del caso.

Nella giornata di domenica 10 dicembre sarà possibile anche acquistare i biglietti della Lotteria di Natale per contribuire all’acquisto di materiali e attrezzature utili a fronteggiare le varie emergenze e calamità naturali.