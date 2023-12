"TUTTI DEVONO AVERE UN DONO".

Come una carezza inaspettata destinata a persone sole o a famiglie in difficoltà. Come fare per partecipare:

Il primo passo è scegliere a chi destinare il proprio regalo (un uomo, una donna, un bambino, un ragazzo o un nonnino) secondo passo procurarsi una scatola di scarpe e riempirla con almeno 5 oggetti: una cosa calda (cappello, sciarpa , guanti) un dolcetto, un passatempo (libro, cruciverba, carte da gioco o un gioco per bambini) un prodotto di bellezza ( spazzolini, dentifricio, una crema corpo, un detergente) e un biglietto di auguri con un pensiero gentile.

Non resterà poi che imballare e decorare la scatola, scriverci sopra il destinatario (uomo, donna o bambino) e il regalo sarà pronto per essere donato.

"Il gesto - sottolineano le 3 presidenti Palombo Romina, Maria Sabatini e Monica Marinari - non costa tanto, il tempo neanche, ma la felicità di chi riceverà il regalo sarà immenso!!!

Nel 2023 le famiglie in difficoltà sono sempre di più, aiutiamole a festeggiare il periodo natalizio con il cuore più leggero".

Il punto di raccolta è la Casa di Babbo Natale, a San Salvo, in via Corso Umberto, aperta tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Le scatole possono essere consegnate dal giorno 8 dicembre al giorno 16 dicembre dopo di ché le 3 associazioni interessate si impegneranno per la distribuzione.

Ringraziando fin d'ora chiunque vorrà partecipare all'iniziativa, vi aspettiamo alla Casa di Babbo Natale.

E adesso...via con la raccolta!!!