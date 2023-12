PER MARCOVECCHIO SONO POSITIVI I FINANZIAMENTI PER INTERVENTI SU ALVEI FLUVIALI

La Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo, presieduta da Manuele Marcovecchio, nella seduta odierna, ha ultimato, con un provvedimento di intesa, approvato all’unanimità, l’iter autorizzativo per l’attuazione di interventi di sistemazione di alvei fluviali di categoria secondaria di competenza delle province della Regione Abruzzo.

“Dopo 10 anni, la Regione - evidenzia il Presidente della competente Commissione - torna finalmente a finanziare la realizzazione di opere di sistemazione idraulica garantendo tutela e prevenzione di alvei fluviali dai rischi di danni derivanti da eventi calamitosi. Per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Chieti sono previsti interventi per un finanziamento di 1 milione e 380mila euro per il triennio 2023/2025, che costituiscono una prima, significativa risposta, a tutela e nell’esclusivo interesse dei nostri territori.”