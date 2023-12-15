IL PRESIDENTE DI AUTISMO ABRUZZO IN VISITA A STADEA

QUEST'ANNO AUTISMO ABRUZZO, GRAZIE ALLA CONSOLIDATA COLLABORAZIONE CON “PAN DUCALE”, HA CONSENTITO AI PROPRI SOSTENITORI DI OFFRIRE ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE E CLIENTELE PANETTONI ARTIGIANALI, CON IL CUI RICAVATO VENGONO SOSTENUTE LE INNUMEREVOLI ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE.
TRA I SOSTENITORI IN PROVINCIA DI CHIETI ANCHE IL GRUPPO STADEA, PRESSO IL QUALE NEL POMERIGGIO DEL 14 DICEMBRE SI E' RECATO PERSONALMENTE IL PRESIDENTE DARIO VERZULLI, CON CUI TUTTO LO STAFF DI STADEA, PRESENTE IN SEDE, HA SOTTOSCRITTO UN PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE E SOSTEGNO, A DIMOSTRAZIONE DELLA RECIPROCA SENSIBILITA' SOCIALE.