NEL FILM SU BERLINGUER IN COPERTINA LA CHIESA DI SAN SALVO

C'è stata nel pomeriggio del 14 dicembre l'anteprima del film “Un compagno di nome Enrico” presso l'Auditorium di Via delle Caserme a Pescara. Alla presenza di Maria, figlia dello scomparso leader comunista italiano, è stato proiettato il docufilm con Edoardo e Sofia Olivia Ponente, per la regia di Andrea Sangiovanni, che ha raccontato i dieci anni (1972 - 1982) in cui fu Berlinguer capolista in Abruzzo. Il film è stato prodotto da Mac Factory (start up dell'Università di Teramo) e finanziato dalla Fondazione Abruzzo Riforme, col sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alla campagna elettorale delle elezioni comunali del 1982, Berlinguer tenne uno storico comizio a Piazza San Vitale, il cui servizio fotografico fu interamente realizzato da Tonino Masciale. Tra le centinaia e centinaia di foto di quel decennio, la produzione e gli sceneggiatori hanno scelto una foto che immortala di lato Berlinguer, con sullo sfondo la Chiesa di San Salvo. Cosa di cui i sansalvesi possono essere orgogliosi: tra le tante altre foto di Città come Pescara, Giulianova, Aquila, Atessa, ecc… la scelta è ricaduta su San Salvo. Forse perché Masciale fu bravo a “depersonalizzarla” degli oltre trenta presenti sul palco, valorizzando solo un'immagine molto espressiva del personaggio. O forse perché la facciata della nostra Chiesa, per quanto “solo” degli anni sessanta, è molto bella coi suoi mattoni pieni. Comunque è la prima volta che un nostro monumento, sia pure molto "giovane" fa da sfondo sulla copertina di un docufilm son localistico