La creativitÃ  sollecitata a 360Â° con il Festival dal Nido alle Medie

Si sono appena concluse le prime due giornate del Festival della Creatività che da Mercoledì 13 a Sabato 16 dicembre coinvolgeranno tantissimi bambini e ragazzi grazie alla sinergia tra il Comprensivo 1 Spataro Paolucci, gli Asili Nido Comunali e le scuole dell’Infanzia Paritarie: Bianconiglio, Il Girotondo, Il Mondo del Bambino, L’Albero Azzurro, La Stella, con oltre 50 laboratori creativi e completamente gratuiti, con il Patrocinio del Comune di Vasto.

Il tema natalizio è stato dominante nelle scelte laboratoriali delle scuole, ma ci sono anche molti stimoli nell’ambito linguistico, matematico e scientifico con una modalità esperienziale. La finalità generale è quella di suscitare con tanti stimoli la creatività, la curiosità e l’interesse in un clima di condivisione e integrazione, imparando divertendosi, incoraggiando la voglia di imparare.

Bellissime sono state le esperienze proposte dai Nidi Comunali, laboratori ludico esperienziali in un contesto immersivo con l’utilizzo di tanti materiali non strutturati che hanno sollecitato il pensiero divergente e creatività mediante l’esplorazione pratica che incoraggia lo sviluppo di abilità cognitive e motorie, nonché la creatività attraverso la comprensione delle caratteristiche e delle possibilità dei materiali.

Anche nelle scuole dell’infanzia mediante materiali diversi è stata sollecitata la curiosità e la creatività con grande interesse dei bambini, usando le mani per toccare e trasformare, per sollecitare la conoscenza attraverso l’esplorazione sensoriale, per alimentare la dimensione dell’immaginazione e della fantasia.

Nella scuola primaria Spataro il Festival è iniziato con il Coro delle quarte e delle quinte che ha emozionato tutti con i canti natalizi. Nei laboratoriali sono state proposte attività scientifiche per coinvolgere i bambini in piccoli esperimenti con i vulcani e con i liquidi, ma anche attività ludiche per costruire piccoli solidi con i Polydron Frameworks, inoltre attività legate alla motoria, all’inglese e all’animazione alla lettura. Nella Scuola Media Paolucci sono stati proposti laboratori scientifici legati alla Chimica, alla Body Percussion, al Pianeta Terra e alla Scrittura creativa.

Ci sono ancora due giorni di Festiva: venerdì 15 e sabato 16 dicembre una grande opportunità per vivere tantissime esperienze laboratoriali creative. E’ necessaria la prenotazione.

Programma

Venerdì 15.12.23

Scuola dell'Infanzia Paritaria Il Girotondo ore 16,30 Decora il tuo Natale per bimbi di 2/3 anni e Porticine Magiche per bimbi di 3/6 anni (Prenotazioni 338 616 3629 Rossana)

Scuola dell’Infanzia paritaria Albero Azzurro e nido d’infanzia ore 16,30 Laboratorio di lettura: c’era una volta (sez. primavera) (Prenotazioni 3939676780 Francesco)

Scuola dell’Infanzia Paritaria Il Mondo del Bambino ore 18 Laboratorio: la casetta di Pan di Zenzero; lettura della fiaba Hansel e Gretel e costruzione della casetta, da 3 a 6 anni (Prenotazione Maestra Serena 3492389104)

Scuola dell’Infanzia Paritaria La Stella ore 16,30 laboratorio: il termometro delle emozioni (Prenotazione 347 328 4330 Barbara)

Scuola dell’Infanzia Spataro ore 16,30: Laboratorio creativo/manipolativo "Piccole mani creano (Prenotazione 0873363943 Maestra Patrizia)

Scuola Primaria Spataro da 5 anni in su: ore 15 Weddings in the Word; ore 16,30 Gioco con le molecole; ore 17,30 Solidi Platonici (Prenotazioni 3473712722 WhatsApp Rosaria)

Scuola Media Paolucci presso la Scuola Spataro ore 16 Siamo fatti così, laboratorio sul corpo umano e Piega, ripiega e …spiega laboratorio di origami. Laboratori di scrittura creativa. (Prenotazioni email: ic1vastoprenota@gmail.com )

Sabato 16. 12.23

Scuola Primaria Spataro da 5 anni in su: ore 10,00 Gioco con le molecole; Solidi Platonici; ore 12 laboratorio teatrale (Prenotazioni 3473712722 WhatsApp Rosaria)

Scuola dell'Infanzia Spataro da 3-4 anni ore 10,00 Laboratorio creativo (Prenotazione 0873363943 Maestra Patrizia)

Scuola Media Paolucci, plesso Madonna del Sabato Santo, ore 10:00 Geografia in 3D;Laboratorio di scrittura creativa; laboratorio di inglese. ore 11 Chimicamica; Body Percussion. (Prenotazioni email: ic1vastoprenota@gmail.com )

Scuola dell’Infanzia Paritaria Bianconiglio e nido d’infanzia: laboratorio da 0 a 3 anni alle 10,30 Pupalla e la neve magica; laboratorio da 3-6 anni alle ore 11,30 Natale al contrario (Prenotazione Chiara 3491210441)

Scuola dell’Infanzia Paritaria L’Albero Azzurro e nido d’infanzia ore 16,30 Laboratorio di cucina: PPP Piccoli Pastai Pasticcioni (4-5 anni) Laboratorio sensoriale: la scatola dei misteri: indovina cosa è? (3 anni); Laboratorio di lettura: C’era una volta … (sez. Primavera); (Prenotazioni 3939676780 Francesco)