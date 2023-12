NASCE IL GRUPPO CONSILIARE “CUPELLO DEMOCRATICA”

È di oggi la notizia della costituzione di un nuovo gruppo consiliare in seno al Consiglio Comunale del Comune di Cupello denominato “CUPELLO DEMOCRATICA”. ad annunciarlo i consiglieri Michele D’Alberto e Marco Antenucci che rispettivamente il 24 e l’11 novembre, comunicavano il loro allontanamento dal gruppo consiliare “Officina Cupello”.

I due consiglieri hanno condiviso un percorso di diversi anni, animato dalla passione per il territorio e da una amicizia indissolubile nata dal profondo rispetto reciproco. “Vogliamo dare nuova speranza al nostro paese, vogliamo far nascere una politica sincera, leale, concreta, mossa da sentimenti, valori veri ed unici, ormai sfumati nell’attuale società politica.” Vogliamo un Paese nuovo, Competente, Unico, Pulito, Efficiente, Libero, Laborioso, Ottimista. Stessi aggettivi citati in un anagramma di Cupello, lo stesso inserito nel logo utilizzato nel simbolo che accompagnerà il nuovo gruppo consiliare. Oltre l’anagramma il logo è caratterizzato da una rosa bianca, simbolo di purezza, amicizia e voglia di un nuovo inizio”. Queste le dichiarazioni dei due consiglieri.

Il lavoro e l’amore per il paese devono guidare questo nuovo percorso per dare la giusta alternativa all’attuale maggioranza, riportando l’attenzione sui veri bisogni dei cittadini, mettendosi a disposizione della comunità, come stiamo già facendo e come faremo in futuro, non da soli ma con l’aiuto di chi è animato dalla stessa passione.