Il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna dona un defibrillatore didattico

È stata una Festa degli Auguri particolare quella vissuta dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna seppur decimata dai malanni di stagione e dalla sovrapposizione di impegni. Perché il tradizionale appuntamento degli scambi degli auguri natalizi tra i soci del sodalizio lionistico è stato accompagnato anche da due momenti di servizio. Il primo è stato vissuto quando il Club ha donato al personale del Pronto Soccorso un defibrillatore didattico di ultima generazione, indispensabile per simularne l’utilizzo in caso di necessità e che, quindi, servirà appunto da dispositivo didattico. L’apparecchiatura è passata dalle mani del presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Massimo Molino, a quelle della Dr.ssa Francesca Marino e dell’infermiere del 118 Ciro Sperinteo, che in primis hanno inteso ringraziare la direzione sanitaria del S. Pio nella persona della Dott.ssa Francesca Tana, il Dr. Augusto Sardellone e la Dott.ssa Giuliana Scuro, dirigente medico responsabile e coordinatrice infermieristica nel dipartimento di Medicina e Chirurgia d’urgenza dell’ospedale vastese, per la disponibilità a prestare del personale per affiancare le iniziative del Lions Club. E se una Dr.ssa Marino, visibilmente contenta per la donazione giunta in maniera inaspettata, si è dedicata a spiegare con semplicità ai presenti caratteristiche e modalità di sfruttamento della nuova apparecchiatura, Sperinteo ha rilevato come si tratti di ‘una dotazione estremamente utile che ci consentirà di addestrare adeguatamente persone che potranno salvare la vita ad altre persone.’ La serata è stata caratterizzata anche da una pesca benefica con la quale sono stati raccolti ulteriori fondi che potranno essere utilizzati per altre attività di servizio del Lions Club che verranno attuate a breve.

‘Ancora una volta abbiamo mostrato attenzione alle richieste del territorio e della comunità – ha detto il presidente Molino ricordando la collaborazione con il personale del Pronto soccorso del S. Pio di Vasto avviato da qualche mese e sulla quale si fonderanno altre iniziative - Di fronte ad una esigenza i soci del Lions Club hanno mostrato capacità di mettersi al servizio e dare una risposta puntuale e concreta. E non solo, perché siamo riusciti anche a raccogliere ulteriori somme da utilizzare per altri service.’