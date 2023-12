È proprio il caso di dire “Natale in casa Cupello”. Ed è vero che, a volte, basta un piccolo gesto per dimostrare comprensione nei confronti di chi ne ha bisogno, senza troppi giri di parole e senza mettersi alla ricerca della mossa perfetta. È il caso dei dipendenti del Comune di Cupello che, in accordo con l’art. 30 del CCNL, hanno ceduto a titolo gratuito le proprie ferie nei confronti di un collega che, per forze maggiori, ha necessità di seguire da vicino le proprie vicissitudini familiari.

Un esempio da seguire quello dei dipendenti del Comune di Cupello i quali, nessuno escluso, hanno voluto a tutti i costi sostenere l’iniziativa, lasciando noi Amministratori ricchi di un insegnamento non da poco. Al collega che beneficerà del bel regalo giunga il nostro sentimento carico di speranza affinché tutto possa andare per il meglio, così come siamo sicuri che andrà. Migliore augurio di Natale non poteva esserci. Bravi, bravi, bravi!