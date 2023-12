RIAPRE IL SIPARIO AL TEATRO ROSSETTI CON IL CONCERTO PER IL NUOVO ANNO

Dopo appena un anno riapre lo storico Teatro Rossetti al termine della cura a cui è stato sottoposto grazie alla capacità di saper ottenere e utilizzare i fondi del PNNR Cultura. La prima della riqualificata struttura teatrale sarà il tradizionale “Concerto per il Nuovo Anno” del 30 dicembre. Sul palco l’Odessa Philharmonic Orchestra con il soprano Silvana Froli, il tenore Hector Lopez Mendoza e la direzione di Hobart Hearle. Il concerto “Da Venezia a Vienna” sarà un ideale viaggio tra la grande tradizione operistica italiana e quella della gloriosa famiglia Strauss di Vienna.

“Con una punta di malcelato orgoglio possiamo dire che il Comune di Vasto è stato in grado di restituire alla collettività una struttura culturale di grande valore storico-architettonico i cui lavori sono stati finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È il risultato della capacità dell’Amministrazione Comunale di intervenire per un bene comune sia in fase di programmazione e sia nella fase operativa” dichiara il sindaco Francesco Menna.

L’intervento di efficientamento energetico realizzato con i finanziamenti del PNRR ha riguardato la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, quali quello di climatizzazione e di illuminazione e degli impianti a servizio delle rappresentazioni teatrali (illuminazione e audio). Lavori di riqualificazione che hanno interessato i tre ordini dei palchetti, ora adeguati anche dal punto di vista della sicurezza. Si è provveduto al nuovo rivestimento delle pareti, che di fatto ha riportato l’intera struttura alle fattezze originali del teatro borbonico fondato nel 1818. Completamente riqualificati i locali interrati, dai servizi igienici ai camerini.

“Con la riapertura del Teatro Rossetti – commenta l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – riconsegniamo alla città uno spazio culturale più funzionale che consente di arricchire i luoghi fruibili. Ma soprattutto è un luogo nel quale si possono respirare oltre duecento anni di storia ancora in grado di suscitare ancora emozioni. Una vera bomboniera per ospitare la musica, le opere teatrali, uno spazio capace di raccontare chi siamo”. Della Gatta aggiunge: “Riaprire il Teatro Rossetti è il segno più immediato di quanto sia centrale investire nella valorizzazione del patrimonio culturale cittadino che crediamo essere uno degli assi fondamentali della crescita sociale a cui la nostra comunità aspira”.

Immediatamente dopo partirà la XVI Stagione Concertistica e la IX Stagione di Prosa. La stagione dei concerti sarà inaugurata il 14 gennaio da un evento dedicato alle nuove strategie compositive della musica colta con due straordinari musicisti: il chitarrista Giulio Tampalini e il violoncellista Andrea Noferini. Seguiranno imperdibili appuntamenti con artisti italiani e internazionali che navigheranno i tanti linguaggi della musica.

La Stagione di prosa sarà inaugurata il 26 gennaio da una grande prima italiana di Carrozzeria Orfeo: “Salveremo il mondo prima dell’alba” con sei attori in scena. Sia la prosa, che la concertistica, continueranno fino ad aprile.

Annamaria Di Paolo e Raffaele Bellafronte, Presidente CdA e Direttore Artistico del Polo Culturale della Città del Vasto, commentano: “Siamo felicissimi che il Teatro torni alla fruibilità della comunità cittadina così da poter continuare a svolgere la sua straordinaria funzione educativa. Siamo grati all’Amministrazione Comunale, e in particolare al Sindaco Menna e all’Assessore alla Cultura Della Gatta, che con grande convinzione e con altrettanto scrupolo hanno seguito questo delicato periodo di ristrutturazione del nostro amato teatro”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informazioni per il Concerto d’inaugurazione e per gli abbonamenti

Il “Concerto per il Nuovo Anno” del 30 dicembre (fuori abbonamento) sarà acquistabile on line www.diyticket.it da lunedì 25 dicembre e in ufficio il 27 e 28 dicembre orario 10:00/13:00 – 15:00/18:00 presso la sede di Do It Yourself, in Via Alfieri, 35 – 4° piano – Vasto. Posto unico € 30

Gli abbonamenti per le stagioni concertistica e di prosa potranno essere acquistati da mercoledì 27 dicembre con le stesse modalità sia online che presso la sede di Do It Yourself, con gli stessi orari.

Abbonamento della Stagione concertistica € 90 (studenti € 60)

Abbonamento Stagione di prosa € 65 (studenti € 50)

La campagna abbonamenti continuerà fino al mese di gennaio 2024.