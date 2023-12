Franco Valente presenta il volume su S. Vincenzo al Volturno

Non so quanti amici verranno alla presentazione del volume su S. Vincenzo al Volturno. Ovviamente spero molti.

Non tanto per far piacere alla REGIA EDIZIONI che ha fatto un lavoro superlativo di grafica e di illustrazione, quanto piuttosto per fare una chiacchierata (che in fin dei conti sarà un monologo) sull'ultimo presidio storico molisano che sintetizza tutta la grande storia di questa piccola regione.

.

Purtroppo destinato a un triste destino per colpa di una burocrazia ministeriale che va contro gli stessi interessi dei Governi che continuano a succedersi e a spendere senza criterio imponenti somme di denaro che non portano alcun beneficio ai giovani della Valle del Volturno.

.

Il mio desiderio è provocare qualche riflessione sulla preoccupante perdita della memoria storica e sollecitare i giovani a fare qualcosa!

.

SABATO 30 DICEMBRE 2023

Auditorium della Città di Isernia.

Ore 17,30