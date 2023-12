DI TORO, DI NINNI E MARCOVECCHIO A PROPOSITO DEL MAMMOGRAFO AL DISTRETTO SANITARIO

"Abbiamo constatato che è in via di attivazione, verosimilmente nelle prossime settimane, il servizio di screening per la prevenzione del tumore della mammella presso il distretto sanitario di base di San Salvo. Esprimiamo grande soddisfazione a riguardo e ringraziamo la Regione Abruzzo, la direzione generale della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, nonché il consigliere Manuele Marcovecchio che è stato spesso sollecitato da noi sul tema." È quanto dichiarano in una nota Alfonso Di Toro e Nicola Di Ninni del gruppo "San Salvo Popolare e Liberale".

"Il mammografo di nuova generazione, posizionato nel nostro distretto sanitario di base, garantirà un servizio fondamentale per tutto il comprensorio e, allo stesso tempo, di supporto all'ospedale di Vasto - concludono Di Toro e Di Ninni - che pure necessita di ulteriore personale medico e tecnico, anche nel reparto di radiologia."