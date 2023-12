IL COMUNE DI SCERNI PREMIA GLI STUDENTI MERITEVOLI

Scerni, Ieri pomeriggio presso la splendida sala biblioteca del Palazzo Raimondi si è svolto la cerimonia di consegna ai studenti meritevoli dei premi e assegni di studi finanziati da una donazione del Signor Sabatini Sundino Robert nato a Scerni il 23.02.1953 ed emigrato a Philadelphia a solo 7 anni.

“Questo è un momento pieno di bellezza in cui tutta la comunità di Scerni festeggia i suoi ragazzi e li premia con un riconoscimento concreto per l’impegno che hanno profuso nello studio”. Ad affermarlo è il Sindaco Daniele Carlucci che sottolinea come “l'amministrazione è orgogliosa dei risultati raggiunti da questi giovani scernesi". Sostenere i meritevoli e lo studio diventa oggi ancora più importante come segno di una crescita educativa e culturale dell’intera comunità. Da parte di tutta l’Amministrazione Comunale – conclude Carlucci - va indirizzato un ringraziamento sincero non solo ai nostri studenti, ma anche ai loro insegnanti e alle famiglie che sostengono la loro crescita culturale ed umana”.

La premiazione ha visto anche e soprattutto la partecipazione del donatore e scernese Robert Sabatini che in video collegamento da Philadelphia ha voluto lasciare un messaggio di incoraggiamento ai ragazzi premiati.

“I ragazzi che abbiamo avuto l’onore di premiare - aggiunge l’assessore al Sociale Laura Toscano - rappresentano il futuro del nostro Comune. Sono giovani scernesi che ci rendono orgogliosi di appartenere a questa nostra Comunità e per questo motivo, come sottolineato anche da Robert Sabatini, non devono mai dimenticare le proprie radici”. Alla premiazione hanno preso parte anche l’assessore Diana Mancini, il presidente del Consiglio Comunale Eduard D’Ercole ed il consigliere Michele Marrollo.

Gli studenti premiati: