Arrestato un uomo per omicidio, rapina e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere

Svolta nelle indagini sulla morte di Carolina D’Addario, 84enne residente a Gissi in corso Remo Gaspari, conosciuta ed apprezzata nella comunità anche per la sua lunga attività di sarta. E' stato arrestato un 59enne, conosciuto in paese, con l'accusa di omicidio, rapina e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

All’arrivo dei congiunti e dei soccorritori nell'abitazione mancavano effetti personali (tra cui la fede nuziale) e sul pavimento c'erano tracce di sangue, determinate, sulla base della ricostruzione degli inquirenti, da una coltellata inferta all'anziana.