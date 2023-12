TIZIANA MAGNACCA A PROPOSITO DELLA SANITA' A VASTO E SAN SALVO

Nell’anno che verrà, ne sono certa, la sanità del vastese raccoglierà ottimi risultati, soprattutto considerando come era messa qualche anno fa. Come non ricordare la situazione delle strutture, quando mancavano anche gli elettromedicali essenziali insieme al personale. Nessun intervento di edilizia sanitaria e nessun intervento per nuovi medici, infermieri e altri operatori sanitari.

Le premesse ci sono tutte. La massiccia cura di questi anni del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio per la salute pubblica non potrà che dare buoni risultati, anche grazie alla capacità di fare squadra con Asl, per il nostro comprensorio.

Sono i fatti a dimostrarlo. Solo qualche giorno, ce lo ha ricordato il manager della Asl Schael, quando ha parlato di doppio primato per il vastese: la Casa di Comunità di Vasto, che sarà la prima a essere realizzata, e a gennaio a San Salvo partiranno i lavori per la prima Centrale Operativa Territoriale.

In particolare il Cot di San Salvo sarà un’opera sanitaria strategica e nevralgica per tutto il territorio a vantaggio anche del presidio ospedaliero di Vasto e dei comuni del comprensorio.

E’ stato inoltre avviato in maniera irreversibile l’iter per la realizzazione del nuovo, moderno e funzionale ospedale di Vasto. Ci sono già le coperture finanziarie e a breve partiranno, anch’esse coperte con i fondi necessari, per le opere di urbanizzazione. Struttura sanitaria attesa da oltre vent’anni che finalmente sorgerà in un’area adeguatamente attrezzata.

Molto la Regione e la Asl hanno concesso affinché il nostro comprensorio possa vedere da subito la posa della prima pietra dell’ospedale. L’impegno poi sarà di chi amministra la sanità nel riempire i reparti di personale medico, infermieristico e tecnico oltre alle strumentazioni necessarie per garantire ai nostri cittadini buona sanità. Su questo sappiamo che continuerà l’impegno massimo della nostra Asl.