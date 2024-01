Il 2 gennaio, alle ore 19.00, si terrà a Cupello il 26esimo Concerto d’Inverno del Complesso Bandistico “Città di Cupello”, appuntamento tradizionale del calendario natalizio cupellese, che anche quest’anno avrà luogo nella Chiesa parrocchiale della Natività di Maria Santissima. L’evento è stato organizzato dall’associazione “Amici della musica”, che ha festeggiato, nell’anno appena concluso, i 30 anni di attività. Dal lontano 1993, attraverso gemellaggi, viaggi all’estero e la creazione di una scuola di musica per bambini e ragazzi, la banda è diventata un fiore all’occhiello dell’associazionismo cupellese e una palestra di vita per tanti giovani del paese. Tutto questo grazie all’impegno, alla passione e all’amicizia tra i suoi componenti.

In questa occasione la banda, diretta dai maestri Andrea Menna e Simone Piccirilli, eseguirà brani provenienti dal repertorio classico e natalizio, pezzi originali per banda e famose colonne sonore tratte da produzioni cinematografiche. È prevista, in alcuni brani, anche la partecipazione del soprano Valentina Corradetti, che arricchirà l’esecuzione bandistica.

Il Presidente Angelo Galante e il Direttivo, alla vigilia del concerto, si sono detti soddisfatti e pronti: “Il 26esimo Concerto d’Inverno chiuderà i festeggiamenti per il trentennale della nostra associazione, che si è aperto con il concerto del 2023 ed è continuato con i festeggiamenti nel mese di luglio. Ma è soprattutto l’inizio di un nuovo anno di soddisfazioni e di musica, che, siamo certi, ci vedrà ancora protagonisti.

Vi aspettiamo numerosi per ascoltare la nostra banda. Non mancate.”