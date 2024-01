Il nuovo anno a San Salvo si apre all’insegna della cultura. Domani, mercoledì 3 gennaio alle ore 17:30, nella sala Leone Balduzzi della Porta della Terra, la docente di materie letterarie Laura D’Angelo presenterà “Poesia dell’assenza” per “Il Convivio Editore”. E' un’opera interrogativa, e come scrive l’autrice in quarta di copertina, perché "sonda la particolare vuotezza e criticità esistenziale che, oggi, non è relativa solo al singolo, ma coinvolge un intero percorso sociale e, finanche, storico…”.

La D’Angelo dialogherà con la giornalista Antonella Iammarino mentre le letture saranno curate da Miriam Sartori.

“Quello di domani con Laura D’Angelo – commenta il consigliere comunale alla Cultura Maria Travaglini – è il primo di una serie di incontri letterari che precede solo di ventiquattrore la doppia presentazione con i professori Gianni Oliva e Barbara Delli Castelli di altrettanti volumi dedicati all’Abruzzo per l’iniziativa di Ianieri Edizioni. Investiamo sui libri per rafforzare il nostro percorso di “Città che Legge” anche in preparazione della dodicesima edizione del premio letterario Città di San Salvo”.