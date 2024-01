200 TELECAMERE NON UTILIZZABILI PER CARENZA DEL REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Ci giunge in Redazione questa notizia: le 200 telecamere acquistate di recente e funzionanti non potrebbero essere utilizzate (per sanzionare gli automezzi e coloro che buttano immondizia ai bordi delle strade), perché il Consiglio comunale di San Salvo non ha ancora adottato il necessario Regolamento di videosorveglianza. Anzi, il Regolamento ancora vigente è quello del 2008. Inoltre, lo stesso Comune avrebbe acquistato uno speed velox (per contestare le violazioni al codice della strada relative al superamento della velocità), costato 18.000 euro, senza metterlo in funzione. La nostra “fonte” evidentemente ben informata rimarca che “i soldi pubblici non vanno spesi in questo modo e che, anzi, gli acquisti vanno fatti oculatamente”.

Pubblichiamo questa “indiscrezione” nella speranza che ci sia una smentita (se fosse vera, la notizia avrebbe dell’incredibile…) o quanto meno una spiegazione sui motivi per cui l’adozione di un Regolamento blocchi la deterrenza che potrebbe essere esercitata da duecento telecamere nella nostra Città. Si consideri che solo qualche notte fa sono andate a fuoco due auto ed una intera isola ecologica in una zona semicentrale e densamente abitata. La sicurezza è solo uno slogan elettorale o anche una politica concreta per gli amministratori cittadini?