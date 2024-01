Lettera aperta di Gabriele Marchese per l'Arap

Lettera aperta:

- Al Presidente e al c.d.a. dell'ARAP;

- Al Sindaco di San Salvo;

- Ai consiglieri comunali di San Salvo.

Egregi Signori,

Vi scrivo per invitarvi ad intervenire con urgenza per rimuovere lo stato di degrado e abbandono in cui da tempo versa l'intera zona industriale di San Salvo.

Vedere una realtà evoluta come la nostra piena di rifiuti abbandonati, di alberi rotti e pericolanti, di strade maltenute, di erbacce non tagliate e chi più ne ha più ne metta, non è degno della storia della nostra città.

All'indomani della tempesta di vento che ha abbattuto tanti alberi e che tra l'altro sono un rischio per la pubblica incolumità, mi sarei aspettato un rapido intervento per la messa in sicurezza delle zone interessate, invece stranamente vi è un silenzio assordante delle istituzioni ad ogni livello.

A chi lo ha dimenticato, vorrei ricordare che la nostra area industriale continua a dare lavoro a migliaia di persone e che le aziende nelle quali lavorano, esportano prodotti di pregio in tutto il mondo.

Il decoro e di conseguenza l'immagine che diamo all'esterno, sono una condizione essenziale per continuare ad avere successo.

L'invito che Vi rivolgo è di intervenire con urgenza per ripristinare le condizioni di vivibilità e civiltà che merita la zona industriale di San Salvo.

Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto cordialmente.