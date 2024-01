Il 5 gennaio sarÃ  fatto rivivere l' antichissimo canto della Pasquetta

La serata è dedicata come sempre al maestro Evaristo Sparvieri, poeta, musicista e simbolo di cultura per San Salvo e per gli amici la Pasquetta. La befana offrirà le caramelle a tutti i bambini. Questo sarà il percorso: partenza da Casa Iannace, primo canto da Presutti il fioraio alle 17, 20; secondo canto dentro la chiesa San Nicola prima della Santa Messa alle 18,00; terzo canto presso la pizzeria La porta della terra alle 18, 40; quarto canto nella Chiesa di San Giuseppe alle 19, dopo il quale verrà consegnata l'offerta da parte degli amici de la Pasquetta, come ogni anno per una famiglia bisognosa.

La consegna verrà effettuata da Don Raimondo Artese e dal sindaco Emanuela De Nicolis. L'ultimo canto davanti alla scultura marmorea Il cuore di sansalvesi alle 19, 00 circa.