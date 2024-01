"Il maiale nell'alimentazione abruzzese: un viaggio che culmina in un Evento memorabile"

Chi volesse acquistare un quarto, la metà o addirittura un intero porco potrà farlo mentre viene lavorato e sezionato direttamente in una tradizionale azienda agricola, al suono di canti antichi: carni, ventricina e salumi, corrispondenti ad un quarto, costeranno € 150.

Ma ora cerchiamo di capire perché per il quarto anno studiosi, agricoltori, chef ed allevatori organizzano un simile rituale, promuovendo finanche l'acquisto in controtendenza con le vendite della GDO? Per secoli, il maiale è stato l'elemento cardine della dieta nella società agropastorale dell'Abruzzo. L'allevamento, l'ammazzamento e il sezionamento delle carni rappresentavano non solo pratiche gastronomiche, ma veri e propri rituali che trascendevano il mero atto di nutrirsi. Queste tradizioni erano intrise di antropologia e storia locale, trasmettendo sapori, saperi, cultura e coltura di generazione in generazione. Tuttavia, il vento della globalizzazione ha portato con sé venti di cambiamento, mettendo a rischio la ricchezza di questa eredità culturale.

In risposta a questa minaccia, è stato deciso di anticipare il futuro riportando in vita l'antico rituale. Il quarto capitolo di questo viaggio nel futuro si svolgerà in una pittoresca azienda agricola di Fresagrandinaria. L'evento non si limiterà a una mera celebrazione gastronomica, ma sarà arricchito da spiegazioni dettagliate fornite da esperti e storici dell'alimentazione. Questi studiosi condivideranno il loro sapere sulla tradizione del maiale, sottolineando la sua importanza nell'identità abruzzese. La serata raggiungerà il culmine con una cena topica preparata da rinomati chef, che con il loro impegno contribuiranno a preservare e valorizzare le antiche ricette.

Durante questa straordinaria occasione, sarà lanciato il progetto "Dalla Tavola alla Terra", voluto dal dott. Orazio Di Stefano, un'iniziativa volta a ristabilire il legame tra la cultura alimentare e il territorio, promuovendo pratiche sostenibili e consapevolezza sulla provenienza degli alimenti. Per aggiungere un pizzico di emozione, sarà estratto un biglietto vincente, garantendo al fortunato vincitore il privilegio di partecipare alla cena di gala del prestigioso Festival di Sanremo. Un modo avvincente di unire futuro e presente, di celebrare la ricchezza culturale dell'Abruzzo attraverso il patrimonio gastronomico e storico che caratterizzerà le tavole della regione nei prossimi secoli. In un'epoca in cui la rapidità dei cambiamenti rischia di far dimenticare le radici, questa iniziativa si propone di preservare e tramandare la memoria di un tempo in cui il maiale regnava sovrano sulle tavole abruzzesi. Ecco il programma

Venerdì 12 gennaio 2024 ore 7,00

Inizio sezionamenti delle carni con spiegazioni dei Maestri del Taglio presso l’Azienda Agricola Belvedere di Fresagrandinaria (coordinate GPS 41°59'36.3"N 14°39'01.5"E). "Sanguinaggio", Colazione Ciff Ciaff e ritiro dei salumi.

L’Azienda Agricola Belvedere nata nel 1976, si estende su 30 ettari di terreno coltivato a grano. Stanno

approntando gli orti e producono sottolio, sottaceto e marmellate tutti preparati con alimenti prodotti in loco.

Prossimamente si aprirà anche al turismo rurale.

Sabato 13 gennaio 2024 ore 20,00

Cena Topica al Maiale al Ristorante “Il Panfilo” a San Salvo Marina

Antipasto: Rosa di Bresaola in crema di formaggio, gherigli di noci e misticanza di ananas,

1° piatto: Timballo alla Teramana

2° piatto: CIFF e CIAFF di maialino con polenta e peperone crusco.

Composta di frutta e Fiadoncino della tradizione di Katia

Vino, Acqua e Caffè.

Illustrazione del Calendario di Progetto e Proclamazione del prodotto Topico di Alba Marte – Chef

Il Contributo di 25 euro consente di partecipare al suddetto convivio, al rituale del giorno precedente e all’estrazione per la cena di Gala del Festival di Sanremo.