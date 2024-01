A VASTO INSTALLAZIONE DI CENTRALINE PER LA QUALITA’ DELL’ARIA

In città saranno installati dei sensori di rilevamento della qualità dell’aria ed una piattaforma digitale per individuare possibili inquinanti dannosi per la salute pubblica. La proposta è stata approvata ieri dalla giunta comunale. Gli uffici comunali prima di attivare le procedure e le attività necessarie dovranno valutare il numero di centraline e le zone cittadine dove installarle.

“Nel territorio del Comune di Vasto - hanno evidenziato il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano - sono state segnalate da tempo problematiche relative alla qualità dell’aria ed alle molestie olfattive provenienti principalmente dalla zona industriale. Dopo aver più volte interessato gli organi competenti Regione e ARTA Abruzzo sono state attivate centraline di monitoraggio e il Comune stesso è stato inserito nel piano regionale della qualità dell’aria.

L’ARTA Abruzzo ha proposto un sistema sperimentale di rilevazione delle molestie olfattive e delle emissioni odorigene denominato NOSE, che tramite una piattaforma digitale ed app dedicata, riceve le segnalazioni dei cittadini. Vogliamo pertanto coinvolgere nel monitoraggio anche altre aree cittadine. Vogliamo dotare la città di importanti strumenti da utilizzare per sensibilizzare ai temi della difesa dell'ambiente urbano, diffondere conoscenze e comprendere la complessità dell'inquinamento dell'aria interpretando i dati per adeguare i comportamenti e proteggere la salute di tutti”.