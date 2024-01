Domenica 7 gennaio Camminata dei "Re Magi" a Vasto Marina

“La Camminata dimostrativa gratuita dei “Re Magi”, a passo di Camminata Sportiva della lunghezza di 5km.” E’ questo l’evento organizzato dall’Asd Cammini e benessere per domenica 7 gennaio a Vasto Marina, con ritrovo alle ore 8.45 AL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA VECCHIA STAZIONE FERROVIARIA, di piazza Fiume, e inizio alle ore 9.00 e conclusione alle ore 10.00.

“Abbiamo voluto dar vita ad un evento sportivo gratuito, aperto a tutti, per conoscere e condividere il Cammino Sportivo – spiega Stefano Suriani, presidente del sodalizio, oltre che istruttore nazionale e agonista della disciplina sportiva – e regalarci alla fine delle Festività una esperienza sportiva dinamica e di buon auspicio per il 2024. Dopo il cammino un brindisi augurale e una fetta di panettone concluderanno questa esperienza collettiva. Sono partner dell’evento, oltre al Cral Vasto e alla Podistica Vasto, realtà direttamente connesse con il benessere. Per partecipare gratuitamente è necessario contattare il n.3476238600, Stefano Suriani.