La Tombola umana venerdì 5 gennaio

Un appuntamento immancabile delle festività natalizie è la tombola umana della Pro Loco che quest'anno diventa evento serale. Sono tutti invitati a partecipare venerdì 5 gennaio alle ore 20:30 nella palestra di via Verdi a San Salvo.

"E' richiesta solo la voglia di mettersi in gioco, magari diventando un numero umano, che dovrà posizionarsi, una volta estratto sul cartellone più grande d'Abruzzo ampio 70 metri quadrati". Ad annunciarlo il presidente della Pro Loco, Maria Sabatini, che ricorda l'appuntamento giunto alla quarta edizione. “Ho apprezzato molto l’iniziativa della Pro Loco San Salvo che ha inserito l'originalissima tombola umana nel nostro cartellone degli eventi natalizi. Ringrazio - commenta Carla Esposito, assessore al commercio – le attività commerciali che hanno messo a disposizione dei premi, e per aver aderito alla manifestazione molto sentita per questo gioco popolare.”

C'è ancora la possibilità, ricevendo anche un omaggio, di prenotare la partecipazione come numero umano. Non solo ma se estratto come numero vincente, dall'ambo alla tombola, si riceverà un ulteriore premio. Le cartelle possono essere acquistate presso la sede della Pro Loco in via Martiri d'Ungheria o direttamente nella palestra di via Verdi. La serata sarà animata, per il secondo anno consecutivo, da Andrea Desiato.

Per informazioni tel. 389.8936536.