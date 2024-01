Concerto di Natale della Corale CittÃ  di San Salvo

Dopo il grande successo del concerto della scorsa estate, la corale Città di San Salvo prosegue le sue attività e si distingue non solo per lo stile canoro, lirico, classico del periodo ‘700 e 800, ma anche per l’unicità dell’ abbigliamento. Il prossimo concerto si terrà il 6 gennaio alle 19 nella chiesa San Giuseppe, patrocinato dal Comune, con brani classici natalizi, sacri, lirici.

Il carismatico ed energico maestro Angelo Tristani (che ringrazia la parrocchia San Giuseppe e l’ Amministrazione comunale) ha preparato brani come: il gloria di Vivaldi Mission di Morricone, la vergine degli angeli, L’ alleluia de haendell, Medley leggero di De Andrè, rondo e ballate, quali volta la carta e Geordie. Non mancheranno musiche di Guccini.

La corale sarà accompagnata da ensemble d’ archi, tromba, flauto e percussioni.