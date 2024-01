Inizia un nuovo anno per Gioventù Nazionale in Provincia di Chieti alla cui guida c’è Alessio Tatoni da San Giovanni Teatino, in qualità di responsabile provinciale. Ieri, nel corso della prima riunione provinciale del 2024, tenutasi a Chieti, è stato nominato il nuovo direttivo che assieme al presidente traghetterà il movimento giovanile in questa nuova avventura.

A comporre il neonato direttivo: Andreana Colangelo e Mattia Loreto per l’area vastese, Irene Di Pardo e Michele Di Giuseppe per l’area lancianese e Antonio Walter e Diego Colocrese per l’area chietina.

<< “Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare col tempo che ci viene dato.” Ieri, nell’anniversario della nascita del professor Tolkien, ragazzi provenienti da tutto il territorio provinciale si sono riuniti a Chieti per programmare gli obiettivi e le iniziative per il 2024. Nuove sfide ci attendono nel nuovo anno ma sempre con lo stesso amore! >> – dichiara il presidente provinciale, Alessio Tatoni.

Il nucleo si estende per tutta la provincia e conta già un cospicuo numero di giovani tesserati. Gioventù Nazionale è pronta ad abbattere le tante barriere che ostacolano i giovani nella scuola, nel lavoro, nella loro crescita professionale. Attraverso la militanza attiva i ragazzi di GN intendono buttar giù il muro che da tempo divide e allontana i giovani dalla politica. Abbatterlo è necessario per far tornare le nuove generazioni al centro e per garantire loro un futuro migliore. Per i ragazzi di GN fare militanza vuol dire amare la propria terra e combattere per le proprie idee, vuol dire partecipare attivamente alla vita del territorio.