L'AGRARIO DI SCERNI E' SALVO E SI "SPOSA" CON L'ISTITUTO MONTEODORISIO CUPELLO

Il sindaco di Scerni con un post su facebook ha annunciato che sarà “creato” l'Omnicomprensivo di Scerni per mantenere la presidenza al prestigioso Istituto agrario. La delibera della Giunta regionale “accorpa” Scerni con l'attuale Istituto di Monteodorisio - Cupello, come ben spiega il sindaco nel post, non dimenticando di ringraziare i consiglieri regionali che lo hanno aiutato.

Carlucci non fa i nomi, ma a noi non è sfuggito che tra “i discreti” like del post c'è quello di Manuele Marcovecchio, il quale evidentemente non si è messo di traverso per difendere l'Istituto di Cupello - Monteodorisio, ma ha ragionato come uomo del territorio in sinergia con Carlucci, come del resto avevano fatto entrambi per la vicenda Civeta unitamente al presidente della Provincia Francesco Menna. Anche quest'ultimo, pure stavolta, ha “lavorato insieme" a Marcovecchio ed allo stesso Carlucci, che, da uomo delle Istituzione nel post lo ringrazia. Chapeau.

Di seguito il post del sindaco Carlucci:

Il 2024 si apre con una bellissima notizia. Qualcuno magari non sa che immenso rischio ha corso il nostro Istituto Agrario “Ridolfi” di Scerni. L'istituto Agrario ha scongiurato la mortificazione dell’accorpamento con quello di Vasto che sembrava inevitabile. In questo modo avrebbe perso l’autonomia ed il prestigio che ha sempre avuto. Con l’inevitabile triste declino di uno storico ed antico fiore all’occhiello del nostro territorio, e con l’inevitabile impoverimento anche della nostra Scerni e dell'intero comprensorio che, grazie a Dio, vive ancora di economia agraria. Con la Delibera approvata ieri in Giunta regionale (n.1/2024) nasce finalmente il nuovo polo didattico onnicomprensivo “Scerni - Monteodorisio - Cupello”. Questo significa che il “Ridolfi” continuerà ad avere la propria autonomia territoriale, una presidenza di riferimento all'interno del nuovo Omnicomprensivo. Un lavoro certosino di mesi compiuto in silenzio e portato avanti dall’intera amministrazione che assieme al sottoscritto ha lavorato quotidianamente per proteggere la nostra storica scuola. Non avremmo potuto permettere la mortificazione dell’aggregazione ad un altro Istituto che avrebbe determinato la morte dell’ unica, storica istituzione agraria della nostra Provincia.

Ringrazio quindi la Francesco Menna - Presidente della Provincia di Chieti che su indicazione dei sindaci interessati ha approvato e elaborato la nuova proposta formativa di Onnicomprensivo.