Tutto pronto per la Lotteria della Befana organizzata dall’ODV Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo. L’estrazione dei tagliandi fortunati è in programma sabato 6 gennaio, alle ore 19, presso il Centro Commerciale Insieme in contrada Piana Sant’Angelo a San Salvo. Nell’occasione i bambini incontreranno la Befana che consegnerà loro dolci ma anche cenere e carbone e sarà possibile consegnare ai volontari presenti i tappi in plastica per il progetto interscolastico 'Stappiamo e raccogliamo' in favore dell'AIRC.

“Il ricavato - fanno sapere i responsabili dell’associazione - sarà utilizzato per acquistare materiale e attrezzature da utilizzare nelle varie emergenze e calamità naturali. Un grazie particolare - concludono dall’organizzazione - va a tutti gli sponsor, a coloro che hanno collaborato alla vendita e a tutte le persone che hanno acquistato i biglietti”.