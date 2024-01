Il 6 gennaio Concerto di Natale della “Corale Città di San Salvo”

Alle ore 19.00 del 6 gennaio, presso la Chiesa di San Giuseppe a San Salvo, si tiene il “Concerto di Natale” della Corale Città di San Salvo, diretta dal maestro Angelo Tristani. Il coro desidera bissare il successo riscosso la scorsa estate, quando, indossando abbigliamento in stile 700-800, aveva meravigliato gli spettatori con un repertorio lirico e classico di alto livello. Per l’occasione, il carismatico e talentuoso maestro Tristani aveva preparato con il coro generi come il rondo e la ballata, tra cui Volta la carta e Geordie di De Andrè.

Durante il concerto di Natale di questa sera, verranno proposti dal coro brani classici natalizi, sacri, lirici, e ancora il Gloria di Vivaldi (preparato con grande professionalità dal maestro Tristani), Vita nostra dalla colonna sonora Mission di Ennio Morricone, la Vergine degli Angeli, l’Alleluia di Handel, un Medley di de Andrè e alcuni brani di Guccini.

Accompagnerà la corale l'ensemble d’archi, tromba, flauto e percussioni.

Si ringrazia la parrocchia di San Giuseppe e l’amministrazione comunale per aver patrocinato l’evento.