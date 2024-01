Il perito stradale Stefano Moretti, chiamato per un sinistro su Via Grasceta ed accorso sul posto nell'immediatezza dell'evento, ha prodotto il video e le foto che volentieri pubblichiamo nella certezza che saranno prese in debita considerazione da chi di dovere per l'eliminazione del pericolo segnalato.

Ringraziamo il perito per questa segnalazione.