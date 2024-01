Alla Pediatria di Vasto arriva la Befana Ricoclaun

La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte… con questa nota filastrocca il simpatico gruppo di clown Ricoclaun, formato da clown Lulù, clown Sampei, clown Pallino e clown Eric, alias la Befana, si è presentato oggi alla Pediatria dell’Ospedale di Vasto. La Befana ha portato a tutti tante caramelle e cioccolatini con grande sorpresa dei piccoli bimbi, delle loro mamme e del personale sanitario.

Dopo il giro per tutti con i dolciumi e le declamazioni delle filastrocche sulla Befana, i clown sono ripassati per realizzare con le mamme, perché i bimbi erano troppo piccoli, il laboratorio del barattolo della felicità! In un barattolino di vetro sono state messe tante palline colorate e cuoricini e tanti bigliettini con le citazioni più belle sulla felicità. “Nei momenti di tristezza”, ha spiegato la Befana, “basta aprile il barattolino e leggere un bigliettino per ritrovare un istante di felicità!”