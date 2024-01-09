CATTIVI ODORI NELLE AREE INDUSTRIALI

IL 13 GENNAIO ALLE ORE 17, NELLA SALA CONVEGNI DELL' ALL'ARAP SERVIZI, CI SARA' IL CONVEGNO DAL TITOLO “MOLESTIE OLFATTIVE, CRITICITA' E MISURE DI MITIGAZIONE”.
DOPO I SALUTI DEL PRESIDENTE ARAP GIUSEPPE SAVINI, INTERVERRANNO: GIANLUIGI DE GENNARO (ESPERTO DI LIVELLO NAZIONALE SULL'ARGOMENTO TRATTATO), MASSIMO GIUSTI (DIRETTORE ARTA ABRUZZO), GIUSEPPE TORZI (DIRETTORE PREVENZIONE ASL LANCIANO VASTO CHIETI), GIANLUIGI TORINO (RESPONSABILE TECNICO ARAP SERVIZI).
LE CONCLUSIONE SARO A FFIDATE ALL'AMMINISTRATORE UNICO DI ARAP SERVIZI NICOLA DEL PRETE, MENTRE SARA' ORAZIO DI STEFANO A MODERARE IL CONVEGNO, CHE SARA' ANCHE TRASMESSO IN DIRETTA STREAMING SUI NOSTRI CANALI SOCIAL.