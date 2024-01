FABIO TRAVAGLINI DIRETTORE NAZIONALE AICCRE

L' ultimo congresso nazionale dell' Aiccre (Associazione italiana per i Consigli comunali e regionali d' Europa) del settembre scorso, svoltosi a Milano a cui ho partecipato personalmente, è stato molto proficuo per San Salvo. Infatti lo stesso congresso aveva eletto la consigliera sansalvese, Carla Larcinese, nel Consiglio nazionale e ora l' Ufficio di presidenza ha nominato, all' unanimità, come Direttore Generale il consigliere sansalvese, Fabio Travaglini. La qual cosa pone il nostro concittadino a capo della struttura amministrativa Aiccre e, soprattutto, come diretto collaboratore esecutivo del presidente e del segretario nazionali.



Si comprende che questo incarico consente allo stesso Travaglini di entrare in contatto diretto con tutti i Comuni e le Regioni italiane e di collaborare con il presidente Bertani, il vice presidente vicario Brussa ed il segretario generale Ciasullo (rispettivamente lombarda, friulano e campano) in iniziative di progettazione e managerialità pubblica, relazionandosi direttamente con il Consiglio d' Europa, con collabora per via istituzionale.



Gli amici di Fabio, che lo conoscono da quando era poco più di un ragazzo, sono sempre stati orgogliosi dei suoi successi personali e professionali. Ma in questo caso lo sono un po' di più, perché non si tratta di un incarico locale o regionale, ma nazionale. Che, naturalmente, tornerà a vantaggio della nostra città e, più in generale, del nostro territorio.