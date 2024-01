MARCHESE PROTESTA PER LA STRAGE DI PIANTE

Dopo la denuncia fatta attraverso la lettera aperta rivolta alle autorità competenti sullo stato di degrado in cui versa la zona industriale, ed in particolare il patrimonio alboreo, sono intervenuti facendo una strage di piante che peggio non potevano fare.

Da anni vi era chi ci provava a tagliare quelle piante ma senza riuscirvi, hanno approfittato del maltempo dello scorso mese di novembre per portare avanti un disegno delittuoso.

Bastava interrare la linea elettrica e salvare le piante, questo avevo proposto da Sindaco all'ex consorzio industriale per non avere interferenze sulla linea elettrica.

Hanno preferito la scorciatoia anziché la via maestra.

Ora ci sono riusciti e tutto questo è avvenuto nel silenzio assordante dell'Arap, del Sindaco e dell'intera amministrazione comunale.

Vorrei ricordare che quelle piante servivano e servono a farci respirare e tra l'altro fungevano anche da barriera protettiva tra il centro abitato e la zona industriale.

Fermatevi, le piante vanno curate come tutte le cose e non tagliate.