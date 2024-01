A San Salvo 39 anni fa nacque il gruppo RnS Madonna delle Grazie

Papa Francesco: "Le persone che vivono affondo il rinnovamento sanno sorridere"

Un complimento più bello non poteva fare Papa Francesco a coloro che camminano per i sentieri della vita con il Rinnovamento nello Spirito: "Le persone che vivono affondo il rinnovamento sanno sorridere".. lo ha affermato papa Francesco nell’ Udienza del 4 nov.2023.

È il sorriso di chi cammina con la gioia e la consapevolezza che ogni istante della propria vita si incarna con l’amore di Dio. E anche nei momenti bui e burrascosi anche se può subentrare la fragilità umana non viene mai a mancare la consapevolezza di un Dio che ama in maniera viscerale.

È un sorriso fatto e donato in profondità e che incrocia lo sguardo dell’altro.

Ma cosa caratterizza il Rinnovamento? “Se vuoi capire di cosa si tratta comincia a frequentare/vivere un gruppo del Rinnovamento e non fermarti ai primi due tre incontri ma vai oltre”.

Nella preghiera Comunitaria del Rinnovamento la cosa che più colpisce è quel dialogo assembleare con Dio e il momento in cui insieme con canti e inni si invoca lo Spirito Santo, il cosiddetto Canto in lingue.

È il dialogo di un Dio con cui parlare non solo a tu per Tu nell’intimità della propria stanza e/o in chiesa e ma è l’incontro con un Dio talmente concreto con cui interagire anche insieme ad altri fratelli ed in pubblico.

Spesso sembra molto più semplice credere in un Dio lontano con cui parlare a tu per tu al massimo nell’intimità della propria stanza e/o in chiesa e non un Dio talmente concreto che diventa come una Persona con cui interagire anche insieme ad altri fratelli.

Eppure e proprio questo dialogo comunitario che ti fa percepire profondamente quanto Dio è vivo e presente quando “due o più si incontrano nel Mio Nome”.

Il canto in lingue (detto anche canto nella lingua dello Spirito Santo) non è un canto in lingua ebraica o aramaica o araba o in altra lingua, ma è semplicemente una disarticolazione vocalica, che non passa dalla mente, ma arriva dal cuore, dal di dentro. È lo spirito che prega lo Spirito. È come un bambino che non sa ancora parlare e si rivolge al Padre come riesce.

In occasione del 39° anno del gruppo RnS Madonna delle Grazie, nell’accostarci in punta di piedi al 40° anno in cui è nato, nell’omonima chiesetta sarà data voce al cuore di questa “corrente di grazia” ci saranno degli incontri catechetici sul cuore che caratterizza questa corrente di grazia:

1. preghiera di lode

2. la preghiera comunitaria

3. invocazione dello Spirito Santo

4. apertura profetica della Bibbia

5. Risonanza sulla Parola di Dio, (Parola viva che ci parla, ci mette in discussione, ci esorta…)

6. Preghiera di intercessione per i fratelli

7. il valore dell’Adorazione eucaristica

8. il valore della penitenziale

“Rinnovamento non è un movimento nel senso sociologico comune, non ha fondatori, non è omogeneo e include una gran varietà di realtà, è una corrente di grazia, un soffio rinnovatore dello Spirito per tutti i membri della Chiesa, laici, religiosi sacerdoti e vescovi.” Parole del Cardinale Léon-Joseph Suenens e che ritroviamo nel discorso di papa Francesco il 3 luglio 2015 in piazza san Pietro.