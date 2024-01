Carlucci bacchetta la politica regionale

“La scelta della costituzione del nuovo Omnicomprensivo con Cupello e Monteodorisio è stata una decisione saggia e lungimirante per salvaguardare il futuro dell'istituto Tecnico Agrario di Scerni. Ringrazio chi ci ha creduto e lavorato dall’inizio, insieme all'amministrazione comunale, per raggiungere questo traguardo da molti insperato e non possibile. Rammento come da molto tempo pendeva una sentenza sul precedente Omnicomprensivo “Zimarino” che di fatto ha compromesso il futuro dell’Agrario: un problema serio preso in carico da questa amministrazione trovando altre soluzioni possibili.

Al contempo purtroppo devo registrare con profondo rammarico come la politica regionale, dopo una attenta verifica, ha deciso che il numero di banchi è il parametro più corretto per l'assegnazione della sede della dirigenza andando a modificare una delibera di giunta regionale già approvata. Lavoreremo per superare anche questo limite. Questa amministrazione ha un'unica stella polare: il bene e lo sviluppo di Scerni. Pertanto continueremo come nostra abitudine con massimo impegno a rafforzare una eccellenza com'è l'Agrario in tutte le sedi opportune. Ad ogni buon conto sul nuovo Omnicomprensivo “Ridolfi ” sono convinto che il futuro dirigente avrà il buon senso, le capacità, le competenze, lo spirito di servizio, per gestire in modo positivo una scelta dirigenziale tecnicamente incongruente e incoerente ma superabile”. Questo il commento del sindaco di Scerni Daniele Carlucci all’indomani della Delibera regionale di rettifica sulla sede Presidenza del nuovo Omnicomprensivo.