PROCLAMATE TOPICHE LE SAGNETTE AL SUGO DI BRODETTO DI ALBA MARTE

SABATO 13 GENNAIO LA CHEF ALBA MARTE, PRESENTATA DA KATIA BASTONNO, E' ENTRATA UFFICIALMENTE NELLA COMUNITA' DEL PRODOTTO TOPICO ED HA RICEVUTO L'ATTESTATOD I PROCLAMAZIONE PER LE SUE SAGNETTE AL SUGO DI BRODETTO ALLA VASTESE.
LA CERIMONIA SI E' SVOLTA DURANTE LA CENA DEL QUARTO RITUALE DEL MAIALE AL RISTORANTE IL PANFILO DI SAN SALVO MARINA ED HA VISTO TRA I COMMENSALI ANCHE LE AUTORITA' NELLA FOTO DI COPERTINA CHE HANNO SOTTOSCRITTO L'ATTESTAZIONE.
NELL'OCCASIONE, LA CHEF HA PRESENTATO LO STAFF CON CUI ANDRA' A SANREMO PER LA CENA DI GALA, MENTRE L'ASSOCIAZIONE DEL PRODOTTO TOPICO NEL MONDO HA LANCIATO IL PROGETTO DIDATTICO "DALLA TAVOLA ALLA TERRA" CHE INIZIERA' IL PROSSIMO 26 GENNAIO A CARUNCHIO E SI CHIUDERA' IL 7 E L'8 AGOSTO CON LA FINALE A DOGLIOLA, ATTRAVERSANDO VARIE LOCALITA' DEL TERRITORIO