IL LATINO  IN ALCUNI TERMINI DIALETTALI DI FRESAGRANDINARIA

Che il nostro dialetto derivi in parte dal latino parlato è un fatto certo. E sembra curioso che alcuni termini dialettali diciamo così, rurali, siano simili al latino più dell’italiano; anzi, in tali casi nella lingua nazionale sono totalmente diversi. È risaputo che le parole latine sono giunte fino a noi veicolate oralmente in quanto per lo più riferite all’ambiente agricolo, la lingua parlata dal popolo. E siccome sono passate di bocca in bocca per decine e decine di generazioni si sono un pochino deformate. Pur tuttavia portano i segni inequivocabili originari.

Si prova un senso di tristezza e disagio nel constatare che oggi, sempre più diffusamente, si tende a relegare gli antichi termini nel ciarpame, nell’antiquato, nell’evitarli come fossero cose immonde. Termini usati e salvati per tanto tempo sono volutamente ignorati, buttati via e ciò non soltanto. Anche la lingua del ‘bel Paese dove il sì suona’ è diventata una parte della sub cultura cannibalizzata com’è dall’inglese anche quando non ce n’è bisogno.

Bisogna però riconoscere che ogni lingua col tempo si evolve, si arricchisce a contatto con nuove realtà. Se torniamo indietro nel tempo veniamo a sapere che la lingua parlata dagli Etruschi, dalle popolazioni italiche che fu la lingua osca, da quella dei Celti, dei Traci ed altre furono soppiantate da latino. Anche la lingua inglese, secondo gli esperti del settore, per un buon 60% è di origine latina.

Qui di seguito riporto un centinaio e più di parole che sono di esempio: in latino, in dialetto e nel corrispettivo italiano. Sono estratte dalla mia raccolta generale di termini dialettali di varia etimologia.

Si tenga presente che nella stesura la c di ciliegio la scrivo ‘č’ ( detta c stresica), la ‘e’ in fine di parola o non accentata è semimuta o muta del tutto e la scrivo al rovescio ‘ə’ (schwa); per la zeta dolce ho usato quella con la pipa del vocabolario della lingua italiana Cerruti/Rostagno (ž); per la ‘s’ davanti alla consonante ‘t’ ho usato la ‘š’ con la pipetta che si legge ‘sc’ come nella parola scena.

Dunque:

-abolëre → abbilì → stancarsi

-adaciare → adaččè → battere il lardo sul tagliere

-adcaptare → accattè → comprare

-ad hanc horam →angòurə → di nuovo, ancora

-adaquare → adaccù → irrigare, innaffiare

-adpiceare → appiččiò → accendere

-adseditare → assittè → sedere

-aginare → aìunə (z…) → (si) infittisce (la pioggia)

-ante annum → andèannə → allora

-appellare → appillè (richiamare una bestia) → richiamare

-aquārius → acquorə → guazza, rugiada

-āreola → rèulə → semenzaio

-arrasso → addarassə → lontano, distante

-arripere → arrappijò → adunghiare, prendere con le unghie, ghermire

-aulicius → lòčənə → susina

-axilla → scionnə → ala

-bóthynus (būtina) → vòtənə → contenitore per olio, fusto

-bottjus → vùozzə → bernoccolo

-calcāria → caləcàrə → fornace per gesso

-capěre → capè → scegliere, fare la cernita

-caricae → carračìnə → fico appassito

-cavum o cavus → cavìutə → buco, cavità

-centuculum → cindìččə → centonchio, mordigallina (botanica)

-circellu → čiarčèllə → bargiglio

-citella → čìtələ → bimba

-clavutus → cavìcchiə → chiavarda

-cornu → curnùcchiə → angolo, cantuccio

-corrigĭa → curreggə → cinghia

-crescimonia → criscimùniə → crescita

-cucutĭum → chicòččə → zucca

-cunŭla → chìnnələ → culla

-cuocibilis → cučiòvələ → cuocevole, di breve cottura

-cupa → cuppùinə → mestolo

-de intro → daondre → dentro

-de post → dapù → dopo, di poi

-derropare → durrupò → precipitare

-de ubi → addohò → dove

-eccum hac → hècchə → qua

-eccum sic – accusciù → così

-exĭgěre → siggə → riscuotere

-exsemāre → assimè → diminuire

-expandere → spèannə → stendere il bucato al sole, sciorinare

-extūtare → štutò → spegnere

-ex veläre → sbilè → disotterrare

-ex-volutäre → sbirritò → svolgere

-fetāre → fitè → fare, deporre le uova

-flatare → filaràtə → fiutare

-frixiorum → vissòurə → padella di ferro per friggere

-genuculum → junùcchiə → ginocchio

-giumbus → čiommə → gobba

-grugnola → vrògnələ → bernoccolo

-halāre → halè → sbadigliare

-hoc anno → ahùnnə → quest’anno

-in ante → annèndə → davanti

-inequalis → naquòllə → assai

-inversum → dimmèrzə → al contrario

-iste ipse → issi štosse → medesimo

-iungere → jògnə → aggiogare

-ius viridis → giusubbìərdə → menta (botanica)

-jaculum → jàcchelə → fune da basto

-juniperus → jinìbbèlə → ginepro (botanica)

-licenzia → ličinziò → accommiatare

-lucor -oris → lucòurə → luce, chiarore (derivato da lucēre → splendere)

-luta → lòutə → fango

-malus granatum → marigranèatə (frutto) → melagrana

-manicula → manìcchiə → stegola dell’aratro

-manipŭlus → manòppələ → covone di grano

-mulio –onis → mujòunə → baco, uovo di moscone depositato sulla carne fresca

-mundare → ariminnè → ripulire, lustrare

-naticare → nazzichè → cullare

-nebŭla → nèbbələ → nebbia

-ningo, ningěre → nònghə → nevica

-obturare → atturò → turare, tappare

-occasĭo → accasiòunə → fastidio, motivo

-offella → fellə → fetta

-ordinĭum → riddònghələ → arnesi

-osmäre → usumujò → fiutare, annusare

-pedamentum → pidimìndə → fondamenta

-pendix → pòngə → embrice, coppo

-perticarium → pirticàrə → aratro di tipo arcaico

-petroselĭnum → pitrisìnə o pitrisìnələ → prezzemolo (botanica)

-pinnacula → pinnèzzələ → sopraciglia

-pittula → pòttələ → sfoglia di pasta

-porcacla → pricacchiə → farinaccio (botanica)

-puleïum → pulò → origano

-quatrarus → quatràrə → bimbo

-quod velles → cubbìəllə → niente, nessuna cosa

-rallum → ràllə → attrezzo di ferro per nettàre il vomere

-redundo → arivòndə → tracima, deborda

-refricäre → arifrichè → prendere in giro

-repettiare → aripizzè → rattoppare

-situla → sòtələ → piantine di cipolla (botanica)

-specŭlari → spuculujò → esplorare, indagare

-sub-lustris → silìštrə → lampo

-sucula o sorcula → zòcchələ → ratto (zoologia)

-suffunnare → zuffunnù → andare a fondo, sprofondare

-tene mentem → jattemmèndə → lo guarda

-tepens, entis → štipijèitə → intiepidito (liquido)

-traha → tràjə → traglia, carro senza ruote

-trua → dirìhuə → spoletta, navetta della tela

-ustĭo – onis → huèsəmə → fiuto, sentore della preda da parte del cane

-vasa → vasàlə → piattaia, rastrelliera per vasellame

-vectūra → vittìurə → cavalcatura, bestia da soma

-virgŭla → vèrvələ → rigatura nel tessuto di casa

-viscalia → fišchèirə → asparagiaia selvatica.